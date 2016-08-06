عینک آفتابی باید تجویز شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم جعفرزاده پور روز شنبه در نشست خبری نوزدهمین کنگره سراسری اپتومتری ۲۰ تا ۲۲ مرداد ماه جاری در سالن همایش‌های رازی برگزار می‌شود، گفت: امسال هیئتی از خاورمیانه برای تبادل دانشجو در رشته اپتومتری، در کنگره حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به آسیب های استفاده از عینک های آفتابی غیراستاندارد، تاکید کرد: متاسفانه هنوز برای واردات عدسی، فرم عینک و ملزومات آن، تایید وزارت بهداشت لازم نیست و این مسئله در عقب افتاده ترین کشورهای منطقه نیز وجود ندارد.

نایب رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران با عنوان این مطلب که عینک آفتابی در تمام کتب علمی به عنوان عینک تجویزی شناخته می شود، افزود: در هنگام خرید عینک آفتابی، باید خیلی پارامترهای مربوط به چشم و صورت فرد، لحاظ شود.

جعفرزاده پور با اشاره به سابقه طولانی رشته اپتومتری در کشور، گفت: برای طرح تنبلی چشم، بودجه و نیروی زیادی صرف شده است، اما گر زنجیره آخر آن که تجویز و صدور عینک است، درست اجرا نشود، همه زحمات به باد می‌رود. چندی پیش موردی داشتیم که یک فروشگاه عینک در نسخه تجویز شده از سوی اپتومتریست برای یک کودک دخالت کرد و نتیجه آن بعد از ۶ ماه ایجاد یک انحراف عمیق در چشم کودک شد.

وی، تجویز عینک آفتابی را اقدامی تخصصی از سوی اپتومتریست‌ها عنوان کرد و گفت: در تمام کتاب های علمی عینک آفتابی به عنوان یک عینک تجویزی شناخته می‌شود؛ چرا که ویژگی‌های خاصی از جمله نمره چشم، رنگ چشم، شکل صورت و... مشخص می‌کنند که فرد باید از چه عینکی استفاده کند.

وی، محورهای سخنرانی کنگره نوزدهم را، تجویز عینک و انحرافات چشمی در کودکان، کم بینایی در افراد مسن، عدسی‌های تماسی، ساخت عینک طبی، فیت عینک و عدسی‌های تماسی اعلام شده است. همچنین دو کارگاه شبیه سازی تصاویر شبکه‌ای و تراش و تعمیر عینک نیز در حاشیه این کنگره برگزار می‌شود.