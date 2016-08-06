به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رضوی بعد از ظهر شنبه در همایش ارتقا تولید و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی تصریح کرد: قرار بر این است که کشور در چشمانداز ۲۰ ساله خود به کشور توسعهیافته و پیشتاز در منطقه تبدیل شود.
وی افزود: اما این سؤال مطرح است که چه کسانی باید کشور را به توسعه پایدار برسانند و باید در پاسخ گفت نقش دولت سیاستگذاری و برنامهریزی و نقش مردم اجرای این سیاستها است.
وی از جمله مشکلات توسعهنیافتگی کشورها را سیاست زدگی، شعارزدگی و گرایش به تئوری پردازی و بیتوجهی به عملگرایی عنوان کرد و ادامه داد: برای توسعهیافتگی و گریز از این آفتها دولت به دنبال کوچک کردن حجم خود است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: اینکه نفت فروخته شود و صرف حقوق کارمندان شود و اینکه مالیات دریافت شود و صرف رفاه مردم نشود روند صحیح نیست و لازم است با تغییر این روند به سمت توسعه گام برداشت.
رضوی با تأکید به نقش روستاها در امر توسعه متذکر شد: ما به طور میانگین در هر پنج خانوار روستایی یک تحصیل کرده دانشگاهی داریم که در اردبیل این رقم به چهار خانوار نیز کاهش یافته است.
وی با تأکید به نقش تاریخی مشارکت مردم در توسعه کشور و نیاز امروز به تداوم مشارکتها اضافه کرد: اگر مشارکت مردم نبود ما در انقلاب پیروز نمیشدیم اما مشارکت مردم در صرف عرصههای سیاسی نمیتواند کشور را به توسعه برساند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شکلگیری شوراها و دهیاریها را با هدف توسعه مشارکتها دانست و افزود: بررسیها نشان میدهد ۶۰ درصد مشکلات روستاها به درآمد ناچیز و نبود شغل برمیگردد و روستاها با وجود برخورداری از آب و برق و گاز به دلیل نبود شغل خالی از سکنه میشوند.
رضوی با ذکر مثالی به شهرت جهانی عسل سبلان اشاره و تأکید کرد: این شهرت به دلیل گیاهان دارویی این منطقه است و با این وجود بستهبندی عسل اردبیل که میتواند در روستاها اشتغالزایی شود نامطلوب است.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات مختلف برای اشتغال روستاییان اضافه کرد: در صورتی که در روستاها شرکت تعاونی ایجاد شود تسهیلات با نرخ سه درصد پرداخت میشود و اگر فرد به تنهایی سرمایهگذاری کند تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد پرداخت خواهد شد.
به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: امسال با دستور مستقیم رئیسجمهور و با هدف حمایت از روستاها این نرخ نیز به هفت تا ۹ درصد کاهش یافت که امکان قابلتوجهی را برای سرمایهگذاری در روستاها فراهم ساخته است.
رضوی تأکید کرد: هیچ مشکلی در اعطای تسهیلات تک رقمی اشخاص حقیقی شرکتهای ایجاد اشتغال پایدار روستایی نداریم و لازم است این امکان مورداستفاده قرار گیرد.
وی همچنین به انعقاد تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان اشاره و تصریح کرد: پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پیشبینی شده که عملاً با نرخ سه درصد است و با توجه به حجم مشارکت در هیچ دولتی چنین عزت مندانه به قشر روستایی توجه نشده است.
رضوی همچنین از پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون ریالی برای مشاغلی که درآمدزایی دارند خبر داد و متذکر شد: اگر روستایی به لحاظ اقتصادی توانمند شود در واقع سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق میشود و اقتصاد مقاومتی تأکیدی جز مردم محوری و مشارکت مردم ندارد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین با اشاره به عقد تفاهمنامه با سپاه برای استانهای مرزی کشور تأکید کرد: لازم است روستاهای نیازمند تسهیلات شناسایی شده و از وام پرداختی استفاده کنند.
وی به اختصاص پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات به روستاها تا پایان ماه جاری اشاره کرد و گفت: با پرداخت آن پروژههای متعددی اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه در تأمین اعتبار و سیاستگذاری جهت تسهیلات مشکلی نداریم، اضافه کرد: با این وجود اجرای این سیاستها بر عهده شوراها است و یکی از وظایف شوراهای روستا جذب کمکهای مردمی است.
رضوی متذکر شد: لازم است در روستاها دهیاران با شناسایی پتانسیلهای هر روستا اقدام به جذب سرمایهگذار بخش خصوصی کنند.
وی در عین حال با اشاره به برگزاری روز ملی روستا در روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه برای سومین سال متوالی و عنوان کرد: هفته اول دی ماه نیز نمایشگاه و فروشگاه محصولات روستاییان برگزار میشود.
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