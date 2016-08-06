آموزش مسایل زندگی وتربیتی به کودکان عامل توسعه وبالندگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاتمی ظهر شنبه در همایش «دختران؛ حمایت‌های روانی، اجتماعی، توسعه پایدار، افزود: در دین اسلام نگاه ویژه به جایگاه زنان وجود دارد و همواره سعی شده در زمینه حقوق زنان عدالت برقرار باشد.

وی ادامه داد: قوام آفرینش به دوش مرد و زن است و هر دو جنس به یک اندازه نقش‌آفرینی می‌کنند و این در حالی است که نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و نگاه واقع‌بینانه به شخصیت این قشر، همان نگاه اسلام و قرآن است، ولی جامعه به ظاهر متمدن امروز نیز درست به اندازه جامعه عقب‌مانده دیروز، به زنان و دختران نگاه ابزاری دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان و امام جمعه زنجان گفت: دین اسلام به زنان نگاهی انسانی دارد و معتقد است که زن و مرد هر دو بنده خدا، انسان و مسئول‌اند و توانایی‌هایشان فقط براساس مقتضیات جسمی و روحی متفاوت است و زنان به خاطر برخورداری از عاطفه و ظرافت روحی بالاتر، آسیب‌پذیرترند و هر کدام از زن و مرد با توجه به جایگاهی که دارند، باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

خاتمی افزود: والدین، محیط‌های آموزشی و جامعه باید دست در دست یکدیگر دهند و به دختران، مهارت «نه گفتن» در مواجهه با مخاطرات را بیاموزند.

وی ادامه داد: آموزش مسایل زندگی و تربیتی و قدرت «نه گفتن» به کودکان عامل توسعه و بالندگی جامعه است و در صورتی که از اصول تربیتی صحیح برخوردار باشند، مورد تحسین مستقیم و غیر ستقیم جامعه قرار می‌گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه حمایت ظاهری از زنان و نگاهی ابزاری به این قشر است، افزود: امروزه ظاهر برخی حرف‌ها و شعارها زیبا و فریبنده است اما در عمل، کرامت انسانی زنان را زیر پا می‌گذارد

خاتمی افزود: جذب شدن به جنس مخالف و ظرافت عاطفی، دلایل آسیب‌پذیری زنان محسوب می‌شود، تصریح کرد: در جوامع دیروز، خانواده‌ها نقش پررنگی در تربیت فرزندانشان داشتند ولی امروزه به خاطر ظهور ماهواره و رسانه‌ها، اثرگذاری والدین در شکل‌گیری شخصیت کودک کاهش چشمگیری یافته، از این‌رو دختران و زنان در معرض آسیب هستند.