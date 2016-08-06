شاخص بورس به ارتفاع ۷۸ هزار واحد صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۱۳۵۶ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۲۲ میلیارد تومان در ۹۶هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

شاخص بورس با ثبت افزایش ۴۶۹ واحدی در ارتفاع ۷۸ هزار و ۳۲۶ واحد ایستاد.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۳۰۱ واحد، کل (هموزن) ۱۱۱ واحد، قیمت(هم وزن) ۹۶ واحد، آزادشناور ۵۱۶ واحد و شاخص بازار اول ۴۰۳ واحد و شاخص بازار دوم ۵۹۰ واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران نیز با معامله ۲۷۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۰۲ میلیارد تومان در ۲۹ هزار نوبت، آیفکس ۱.۶ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۸۱۵ واحد قرار گرفت.