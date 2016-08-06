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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

اولین دوره جشنواره پهپادها در تهران برگزار شد

اولین دوره جشنواره پهپادها در تهران برگزار شد

جشنواره پهپادها در دو لیگ سرعت و Indoor با حضور قریب به ۱۵۰ نفر از شهروندان تهرانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کارگران معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با بیان این خبر اظهار داشت: اولین دوره جشنواره پهپادها در سطح شهر تهران  با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شهرداری منطقه یک، مجموعه تربیت بدنی سازمان صنایع دفاع(ساصد)، انجمن علمی مهندسی برق مجتمع دانشگاهی برق – الکترونیک و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و... در دو لیگ و رده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال اجرا شد .

وی درباره ویژگی های این دو لیگ رقابتی، خاطر نشان ساخت: طبق نظر کارشناسان در لیگ سرعت، هدایت پهپادها به صورت دید اول شخص است و ملاک اصلی انتخاب برنده، سرعت و قدرت مانور پهپاد خواهد بود و در رقابت های لیگ Indoor نیز تمرکز اصلی بر هوشمند بودن پرنده و انجام ماموریت های ۹ گانه است که از جمله آنها می توان به ورود هوشمند به ساختمان، صعود و فرود خودکار روی سکوی متحرک و قدرت و دقت در جابجایی اجسام توسط پهپاد اشاره کرد.

کارگران در ادامه اعلام کرد: در مجموع ۲۵۰ میلیون ریال به نفرات اول تا سوم این جشنواره  اهدا شد

کد مطلب 3733512

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