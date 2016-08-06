به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر شنبه، در مراسم تجلیل از خبرنگاران با اشاره به برنامه های این نهاد در تحقق اقتصاد مقاومتی، افزود: در راستای تحق شعار اقتصاد مقاومتی برای اولین بار زیر ساختهای وب کنفرانس برای ارتباط هرچه بهتر وکم هزینه تر در استان فراهم شده است.

وی افزود :استفاده از وب کنفرانس باعث کاهش هزینه، کاهش زمان و بهبود کیفیت کار خواهد شد.

زارع پور بیان کرد: در سال تحصیلی ۹۴ -٩۵ موفقیتهای با ارزشی در زمینه های مختلف برای آموزش و پرورش استان به دست آمد.

وی اضافه کرد: در بخش مسابقات قران، نماز و عترت دانش آموزان استان ۲۴ رتبه اول تا پنجم این مسابقات را کسب کردند.

زارع پور افزود: سی وچهارمین دوره مسابقات در دوبخش پژوهشی وآوایی در مشهد وهمدان برگزار شد.

وی اظهار داشت: توجه واهمیت به پژوهش زمینه شکوفایی استعدادها وانجام فعالیت های مفید به فایده را فراهم می کند.

زارع پور با اشاره به بالاتر بودن میانگین نرخ پوشش تحصیلی در استان نسبت به میانگین کشوری گفت: این میانگین شاخص مهمی در زمینه آموزش در سطح کشور محسوب می شود.

زارع پور بیان کرد: طرح تعالی مدیریت مدرسه در راستای استاندارد سازی مدارس در حال اجرا است و ۱۸۰ مدرسه در سال گذشته تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.