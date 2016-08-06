به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی ظهر شنبه در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در سالن فرمانداری بهشهر افزود: خبرنگار و عنصر رسانه‌ای کسی است که با تخصص در حوزه خود وارد شود و تولید محتوا و گزارش داشته باشد که در مازندران کمتر این موارد مشاهده‌شده است.

وی اظهار داشت: افزایش بیکاری در جامعه امروز، مشکل بزرگی است که مردم با آن دست‌به‌گریبان هستند و اصحاب رسانه باید در این راستا با ارائه گزارش‌های مفید و ارزنده کمک‌کار مردم برای رفع مشکلات باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران بابیان اینکه خبرنگاران باید دغدغه‌های مردم را از مسئولان مطالبه گری کرده و قلم افزایی کنند، یادآور شد: ارائه کارگزارشی مفید و ارائه طریق به مسئولان کاری است که باید در حوزه رسانه انجام شود و در رسانه‌های مازندران، اخبار تولیدی در این راستا را کم داریم.

جاودانی همچنین با اشاره به بحث آگهی‌های ثبتی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مهم خبرنگاران در کل استان مازندران بیان‌شده است که در هر محفلی سخن از آن رد میان است، گفت: با تشکیل کارگروه ساماندهی آگهی‌های ثبتی، گفت: توزیع آگهی‌های ثبتی مطبوعات مازندران ساماندهی می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد گزارش‌شده بود که روزنامه سازی‌هایی برای آگهی‌های ثبتی مازندران انجام‌شده است که با ساماندهی این آگهی‌ها و ارسال آگهی توسط ثبت‌اسناد از طریق پست، درواقع تلاش شد تا این مشکلات را رفع و مدیریت مناسب بر توزیع آگهی‌های انجام شود که با توجه به دغدغه خبرنگاران مجددا" ساماندهی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران همچنین گفت: ساماندهی اعضای خانه مطبوعات مازندران از سوی هیئت‌مدیره این خانه در دست اقدام است که امیدواریم با اجرای این طرح و توجه به آموزش، خبرنگاران استان حرفه‌ای‌تر در این زمینه وارد شوند و با حفظشان و منزلت خبرنگاران، برای آینده شغلی این افراد برنامه‌ریزی‌های مناسبی انجام شود.

در این مراسم از خبرنگاران شهرستان بهشهر با حضور فرماندار، امام‌جمعه بهشهر و جمعی از مسئولان تجلیل شد.