۷۰ کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، جهان محرابی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد کلاس درس در ۱۳ فضای آموزشی به بهره برداری خواهد رسید.
وی بیان داشت: این امر با همت و تلاش خیرین میسر شده است و در کل استان با همت خیرین ۱۰۰ کلاس به بهره برداری می رسد.
محرابی اظهارداشت: این کلاسها در مناطق مختلف استان آماده بهره برداری هستند.
وی افزود: ۱۵ کلاس درس در علمالهدی گچساران، ۱۲ کلاس درس در شهر مادوان، سه کلاس در سربیشه، شش کلاس در شهنیز، شش کلاس شرفآباد، و سه کلاس درس نیز در چالبنیو به بهره برداری خواهد رسید.
محرابی سه کلاس در شهر مارگون، سه کلاس در شمسعرب، شش کلاس در گچبلند بهمئی و سه کلاس در درهگروه دیشموک را از دیگر کلاسهای آماده بهره برداری عنوان کرد.
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