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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان:

۷۰ کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

۷۰ کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

یاسوج- مدیرکل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال تحصیلی جدید ۷۰ کلاس درس در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهان محرابی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد کلاس درس در  ۱۳ فضای آموزشی به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان داشت: این امر با همت و تلاش خیرین میسر شده است و در کل استان با همت خیرین ۱۰۰ کلاس به بهره برداری می رسد.

محرابی اظهارداشت: این کلاسها در مناطق مختلف استان آماده بهره برداری هستند.

وی افزود: ۱۵ کلاس درس در علم‌الهدی گچساران، ۱۲ کلاس درس در شهر مادوان، سه کلاس در سربیشه، شش کلاس در شهنیز، شش کلاس شرف‌آباد، و سه کلاس درس نیز در چال‌بنیو به بهره برداری خواهد رسید.

محرابی سه کلاس در شهر مارگون، سه کلاس در شمس‌عرب، شش کلاس در گچ‌بلند بهمئی و سه کلاس در دره‌گروه دیشموک را از دیگر کلاسهای آماده بهره برداری عنوان کرد.

کد مطلب 3733536

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