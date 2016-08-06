۷۰ کلاس درس در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، جهان محرابی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد کلاس درس در ۱۳ فضای آموزشی به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان داشت: این امر با همت و تلاش خیرین میسر شده است و در کل استان با همت خیرین ۱۰۰ کلاس به بهره برداری می رسد.

محرابی اظهارداشت: این کلاسها در مناطق مختلف استان آماده بهره برداری هستند.

وی افزود: ۱۵ کلاس درس در علم‌الهدی گچساران، ۱۲ کلاس درس در شهر مادوان، سه کلاس در سربیشه، شش کلاس در شهنیز، شش کلاس شرف‌آباد، و سه کلاس درس نیز در چال‌بنیو به بهره برداری خواهد رسید.

محرابی سه کلاس در شهر مارگون، سه کلاس در شمس‌عرب، شش کلاس در گچ‌بلند بهمئی و سه کلاس در دره‌گروه دیشموک را از دیگر کلاسهای آماده بهره برداری عنوان کرد.