روز سفر صهیونیستها به عربستان به زودی فرا خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «میخائیل ملکیور» وزیر سابق امور اجتماعی در رژیم صهیونیستی در سخنانی از سفر احتمالی صهیونیست ها به عربستان سعودی در آینده ای نزدیک خبر داد.

بر اساس این گزارش «میخائیل ملکیور» وزیر سابق امور اجتماعی رژیم صهیونیستی در سخنانی اظهار داشت: احتمالا اسرائیلی ها سریع تر از آنچه تصور می کنید، بتوانند به عربستان سفر کنند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: روزی که اسرائیلی ها می توانند به عربستان سفر کنند، به زودی فرا خواهد رسید.

این مقام بلندپایه صهیونیستی که اخیرا با «انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی و طراح عادی سازی روابط ریاض-تل آویو دیدار کرده بود، در خصوص این دیدار گفت: در دیدار با عشقی مسائل دینی مرتبط با عرصه دیپلماسی طرفین را بررسی کردیم.

وی در همین زمینه افزود: صلح دینی راهی است که از طریق آن می توان از زبان دیگری غیر از زبان سکولار کنونی برای حل و فصل معضلات کشورهای جهان عرب استفاده کرد.

شایان ذکر است در هفته های اخیر انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی با سفر به فلسطین اشغالی با شماری از مسئولان رژیم صهیونیستی دیدار کرد که این امر از سوی جهان اسلام به شدت محکوم شد.