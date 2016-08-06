تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو همکاری مسئولان و رسانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی بعدازظهر شنبه در آیین بزرگداشت روز خبرنگار در سالن فرمانداری بهشهر با تبریک این روز به خبرنگاران افزود: خبرنگاری کار سختی است که باید وارد این عرصه شد تا سختی‌های این کار را لمس کرد و تنها چیزی که خبرنگاران را در این عرصه سرپا نگه می‌دارد، عشق و علاقه آنان به خبرنگاری است.

وی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی- اقدام و عمل، ادامه داد: در سال جاری که مزین به فرمایشات رهبری در اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل است کار ما را در انجام رسالت‌هایی که بر عهده داریم دشوارتر کرده است که امیدواریم با همراهی اصحاب رسانه در بیان عملکردها و ارائه خدمت به مردم تلاش‌های بیشتری انجام دهیم.

فرماندار بهشهر گفت: خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند که باید از ظرفیت آنان برای توسعه و بالندگی جامعه استفاده کرد و لذا باید همه با هم با. حدت رویه برای توسعه یافتگی شهرستان گام برداریم و از تفرقه بپرهیزیم.

امام جمعه بهشهر هم در سخنانی با تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای گفت: خبرنگاران باید آزاده باشند و حریت خود را حفظ کنند و اهل قلم باید با حفظ توانمندی‌های خود در راستای رسالت قلم حرکت کنند که رسالت بسیار بزرگی است.

حجت الاسلام سید عربعلی جباری افزود: صاحب قلم، امین الله و عین الله است و خبرنگاران باید با امانتداری برای بیان حقایق وارد شده و مطالبه گری برای شهرستان بهشهر داشته باشند و با قلم خود برای عمران و آبادانی این شهرستان تلاش کنند.

وی از خبرنگاران خواست به جای حاشیه سازی و حاشیه پردازی به دنبال تقویت اخلاق حرفه ای بوده و با حفظ وحدت رویه، شهرستان مظلوم بهشهر را از این محرومیت و مظلومیت نجات دهند.