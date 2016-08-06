اولین کارگاه طراحی و بافت فرش قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فائزی روز شنبه به مناسبت سی و ششمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی در جمع حبرنگاران رسانه های گروهی استان با اشاره به رونمایی نخستین جلد از مجموعه کتاب‌های ایرانی-اسلامی آموزش زبان انگلیسی اظهار کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در آذر ماه سال ۹۲ با استفاده از این منابع خارجی مصرف کننده محصولی هستیم که تبعات تخریبی فرهنگی جدی برای مخاطب دارد و با گذشت ۳۷ سال از انقلاب هنوز منبع ایرانی برای آموزش زبان خارجه در کشور نداریم.

وی افزود: این مجموعه آموزشی ازسال ۹۲ باحرکتی انقلابی در جهاد دانشگاهی استان قزوین باهمکاری ۶ گروه متخصص کلید خورد و بعد از حدود سه سال و نیم پژوهش جهادگران از اولین جلد مجموعه کتاب‌های ایرانی- اسلامی آموزش زبان انگلیسی با حضور آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین ادامه داد: کتاب آموزش زبان انگلیسی هشت جلدی است که طی دو سال آینده هفت جلد دیگر آن نیز رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: کتاب آموزش زبان انگلیسی هشت جلدی است و در ۲ سال آینده نیز هفت جلد دیگر آن رونمایی خواهد شد و با تأیید صاحب نظران این کتاب از نظر روش‌های آموزشی، جلوه‌های بصری و گرافیکی طبق استانداردهای جهانی و هم‌ تراز با نمونه‌های خارجی است.

فائزی در ادامه با اشاره به پایه‌گذاری رشته طراحی لباس و دوخت در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین گفت: امروز با تربیت متخصصان طراحی لباس‌های ایرانی- اسلامی توانسته‌ایم نمونه ای از طرح‌های فاخر پوشاک برای یک بانوی مسلمان را به جامعه عرضه کنیم.

وی تصریح کرد: این محصولات علاوه بر اینکه کارکرد فرهنگی دارد؛ ‌زمینه اشتغال زایی افراد را فراهم کرده و از واردات کالاهای خارجی جلوگیری می کند و گام بلندی برای تقویت اقتصاد کشور محسوب می شود.

فائزی اظهارداشت: امروزه تهیه لباس برای بانوانی که علاقمند به پوشش اسلامی و ایرانی هستند با دشواری و مشکلاتی همراه بوده که در این راستا جهاد دانشگاهی استان قزوین مدت ۳ سال است اقدام به تربیت طراحان لباس و فراهم کردن زیرساخت و نیز ارائه آموزش تخصصی کرده است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین افزود:جهاددانشگاهی استان قزوین باحمایت دستگاه‌های اجرایی تاپایان سال جاری، تعداد ۸۰ شغل مستقیم در زمینه پوشاک و فرش ایجاد می‌کند و ۸۰ نفر مشغول به کار خواهند شد.

فائزی یادآور شد: اولین کارگاه طراحی و بافت فرش قزوین در حمام تاریخی حاج میرحسن در مساحت تقریبی۹۰۰ متر مربع به صورت همزمان، افتتاح خواهد شد.