گرامیداشت مقام خبرنگار با ادای احترام به شهدای رسانه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران حوزه فرهنگ که در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس پس از گشایش نمایشگاه عکس های خبری «شات های شیرین» برگزار شد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، گفت: کثرت انجمن ها ما را سرپا نگه می دارد.

بهزاد مریدی با تبریک هفته بزرگداشت خبرنگار وجود انجمن ها و سمن های مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر را یاری رسان نهادهای دولتی عنوان کرد و گفت: باید اجازه داد NGOها با دیدگاه های مختلف هرچند منتقد دولت شکل بگیرد تا وحدت در عین کثرت محقق شود.

وی با این باور که وحدت در عین کثرت در چهارچوب های قانونی راهگشای حوزه های فرهنگ و هنر و رسانه است با تاکید بر اینکه زیبایی کار در با هم بودن است، خواستار پررنگ شدن نقش هرمنوتیک در مباحث رسانه ای شد و گفت: با وجود نقش هرمنوتیست‌ها در ادبیات، الاهیات و فلسفه باید در حوزه رسانه ای نیز نگاه همراه با هرمنوتیک به بحث گذاشته شود.

این مقام فرهنگی ادامه داد: شاید اگر هرمنوتیک وارد روزنامه نگاری شود مسیر فعالیت رسانه ای را زیبا ساخته و نتایج مثبت تری در پی داشته باشد.

عکاسان خبری همراه گروه های فرهنگی و هنری اعزامی به خارج می شوند

مریدی با اعلام اینکه عکاسی خبری به موازات خبرنگاری در چندسال گذشته شکل زیباتری به لحاظ زیبایی شناسی و جذب مخاطب به خود گرفته، پیشنهاد کرد: همراه با اعزام گروه ها در طرح تبادل فرهنگی و هنری میان ایران و دیگر کشورها، عکاسان خبری نیز برای پوشش این برنامه ها قرار گیرند.

وی همچنین از برپایی جشن روز جهانی عکاسی در شیراز خبر داد و خواستار پیوستن عکاسان خبری به انجمن های فرهنگی و هنری شد.

وی از شکستن فضاهای خشک و جدی حاکم بر رسانه ها خبر داد و گفت: به مناسبت مرور عملکرد دوساله فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می کنم نشستی خبری با مضمون نقد عملکردها برگزار و رسانه های استان پیشنهادهای خود را در این حوزه ها مطرح سازند.

برای هر ۴هزار نفر یک خبر تولید می شود

در این مراسم که تریبون آزاد رسانه ها نیز برگزار شد برخی از فعالان مطبوعاتی به نقد و ارایه پیشنهاد پرداختند که در این ارتباط هژیر فتحی، مدیر خبرگزاری مهر استان فارس با اشاره به ضریب نفوذ رسانه ها در افکار عمومی به طرح مبحث پرداخت و گفت: در خوشبینانه ترین شکل ممکن روزانه دست کم ۱۲۰۰ خبر در رسانه های فارس تولید می شود که این یعنی برای هر ۴هزار نفر یک خبر تولید شده است که حکایت از ضعف در این بخش دارد.

وی با طرح این پرسش که محصولات خبری تولیدی رسانه ها به چه میزان نیاز مخاطب را برآورده ساخته، اظهار کرد: زمانی سخت خبر تنها عنصر تهیه خبر بود. از هنگامی که شبکه های مجازی هم به میان آمدند دیگر با نرم خبر هم روبه رو نیستیم و خبرهای فرآوری شده اند که بر اساس فکر و ذهن مخاطب تهیه می شوند و فوق العاده عامه فهم هستند.

قراردادهای کوتاه مدت آفت خبرنگاری فارس

همچنین دوتن از عکاسان به نمایندگی از جامعه عکاسان خبری فارس صحبت کردند که عباس امیری در این راستا تعامل روابط عمومی های استان با عکاسان خبری و خبرنگاران را با توجه به آنچه از سال گذشته دنبال شد دارای روندی مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته اینکه در برخی جاها از عنوان «خبرنگارنما» استفاده می شود جای بسی تاسف دارد زیرا گفتن این واژه هم در شأن زحمتکشان عرصه رسانه نیست.

وی همچنین خواستار پیگیری فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع سوء استفاده از نیروهای جوانی که به عنوان کارآموز در برخی مراکز بکار گرفته می شوند، شد.

این درحالیست که رضا قادری، عکاس خبری باسابقه استان موضوع بیمه برخی فعالان این حوزه را مورد اشاره قرار داد و گفت: هنوز برخی همکاران خبری به واسطه قراردادهای کوتاه مدت که گاهی از یک ماه نیز ممکن است کوتاه تر هم باشد با مسایل صنفی متعددی دست به گریبان اند.

در نخستین روز از هفته گرامیداشت خبرنگار که تا ۲۱ مرداد جاری ادامه دارد کیک آغاز بکار این برنامه بریده شد. این درحالیست که صبح شنبه اهالی رسانه فارس و مدیران فرهنگی استان با حضور در گلزار شهدای شیراز مقام شهدای رسانه را گرامی داشتند.