تمام مدارس ناحیه یک ساری هوشمند سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دیانی بعدازظهر شنبه در نشست خبری با موضوع پروژه مهر که با حضور روسای کمیتههای هفتگانه در محل سالن کنفرانس آموزشوپرورش ناحیه یک ساری برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: حدود ۵۱ درصد از دانشآموزان ساری در ناحیه یک و ۴۹ درصد در ناحیه ۲ مشغول به تحصیل هستند و این در حالی است که پیش از سال ۶۹ آموزشوپرورش شهرستان ساری در یکجا متمرکز بود و از سال ۶۹ به بعد به دو ناحیه یک و دو تفکیک شد.
وی افزود: آموزشوپرورش ناحیه یک ساری ۲۲۵ مدرسه دارد که ۸۲ مدرسه آن غیردولتی است.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری، بابیان اینکه دامنه پوشش ما مدارس روستایی و ییلاقی شهرستان ساری را هم شامل میشود، گفت: ۹۸ درصد از بودجه سالانهٔ آموزشوپرورش که در مجلس تصویب میشود صرف حقوق و دستمزدها شده و تنها ۲ درصد باقیمانده ساختار آموزشوپرورش را سرپا نگه میدارد.
دیانی در ادامه ضمن قدردانی از مجمع خیرین مدرسهسازی و مدرسه آموزشوپرورش ناحیه یک، اضافه کرد: بیشتر دستاوردهای ما در آموزشوپرورش در بخشهای مختلف؛ فضاسازی، بهسازی، تجهیز و ... از مشارکت خیرین است.
وی، شمار دانشآموزان نامنویسی شده آموزشوپرورش ناحیه یک ساری را در سال جاری، حدود ۴۰ هزار و ۱۰۰ دانشآموز عنوان کرد و افزود: پیشبینی میکنیم تعداد دانشآموزان ابتدایی در سال جدید تحصیلی چند درصد افزایش داشته باشد.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری، در بخش دیگری از سخنان خود درباره پروژه مهر، گفت: این پروژه بزرگترین دستاورد آموزشوپرورش است و در سال جاری هم در استان کارگروه فرهنگی و ورزشی به ۶ کارگروه پروژه مهر افزودهشده است.
دیانی، در ادامه اظهار داشت: در کارگروه فرهنگی و ورزشی سیاستگذاری در حوزه ورزش و ترویج کارهای تیمی است.
وی، در بخش دیگر به طرح تابستان شاد اشاره کرد و گفت: در این طرح اتاقی طراحی کردیم که از مشارکت دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی در اجرای هرچه بهتر برنامههای دانشآموزی طرح اوقات فراغت (تابستان شاد) استفاده میکنیم.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری، از برگزاری جشنواره دانشآموزی ناحیه یک در طرح تابستان شاد سال آتی خبر داد و افزود: در این جشنواره از دانشآموزان خبرنگار هم تجلیل میشود.
دیانی، در ادامه، اظهار کرد: برگزاری اردوهای دانشآموزی، پاکسازی سواحل، و ... در طرح تابستان شاد، به دنبال تقویت فن شناخت زیباییهای طبیعت در دانشآموزان است.
وی، به موضوع مقاومسازی و تخریب مدارس ناحیه یک ساری هم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۲ مدرسه مقاومسازی شد و امسال هم ۳ مدرسه مقاومسازی میشود هرچند بودجه مقاومسازی کمتر از احداث نیست.
این مسئول، درباره هوشمند سازی مدارس ناحیه یک ساری، ابراز داشت: همه مدارس این ناحیه در شهرها، حداقل یک کلاس آن هوشمند سازی شده است و درعینحال در سال جاری ۱۴ مدرسه روستایی ما کاملاً هوشمند سازی شدند.
دیانی، افزود: برای ارتقاء سطح دانش و مهارت معلمان در مدارس هوشمند سازی شده، جشنواره تولید محتوا باهدف آموزشی تدارک دیدهشده است و تمام تلاش ما این است تا سالانه همکاران زیادی در بحث محتوا سازی در مدارس هوشمند، آموزش ببینند.
وی در ادامه یادآور شد: ما در بحث ساختاری هوشمند سازی مدارس جلو هستیم و ضرورت دارد مربیان و معلمان بحث آموزش و تولید محتوا را هم موردتوجه قرار دهند.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه یک ساری با تبریک دوباره فرارسیدن روز خبرنگار، گفت: جمهوریت و اسلامیت شاخصه نظام است و مهمترین اصول دموکراسی و رکن چهارم دموکراسی رسانهها هستند.
دیانی افزود: در عرصه رسانه و خبرنگاری، خبرسازی بزرگترین انحراف است که تفاوت زیادی با رسالت خبرنگاری دارد.
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