برگزاری مسابقات قرآن فرزندان کارکنان شرکت ملی گاز در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم و نهجالبلاغه فرزندان کارکنان شرکت ملی گاز ایران در محل دانشگاه آزاد اسلامی همدان آغاز شده است و این دوره از مسابقات تا روز جمعه، ۲۲ مردادماه با حضور ۲۰۰ نفر دختر و ۲۰۰ نفر پسر حافظ و قاری قرآن در رشتههای حفظ، مفاهیم، قرائت و نهجالبلاغه به صورت کتبی و شفاهی برگزار میشود.
این دوره از مسابقات به صورت دو دوره برگزار میشود که در دوره اول دختران از مقطع تحصیلی راهنمایی تا دانشگاه و پسران از نیز از در همین مقطع هر کدام طی ۴ روز به رقابت با یکدیگر میپردازند.
برای برگزاری این دوره از مسابقات علاوه بر پیشبینی برنامههای فوق برنامه و فعالیتهای فرهنگی، برنامه بازدید از اماکن دیدنی شهر همدان مانند غار علیصدر و آرامگاه بوعلیسینا در نظر گرفته شده است.
۹ کمیته از جمله کمیتههای پشتیبانی، آمار و پرسنل، طرح و فیلمبرداری، اطلاعرسانی و غیره برای برگزاری این مسابقات تشکیل شده است.
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