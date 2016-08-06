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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

معاون درمان بیمارستان میلاد:

زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر سیاست اصلی بیمارستان میلاد

زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر سیاست اصلی بیمارستان میلاد

معاون درمان بیمارستان میلاد با بیان اینکه این بیمارستان لوح دوستدار کودک را دریافت کرده است، گفت: انجام زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر از برنامه ها وسیاست های اصلی در میلاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میکائیل عظیمی در همایش گرامیداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر که در بیمارستان میلاد برگزار شد ، تغذیه با شیر مادر را کلید توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت روی این موضوع تاکید دارد.

در ادامه دکتر فریبا امیری متخصص زنان و زایمان بیمارستان میلاد گفت: در سخت ترین شرایط هم شیر دهی مادر ادامه دارد اما بایستی به تغذیه مادران توجه داشت.

وی شیر دهی برای مادران را مفید دانست و گفت: این مهم باعث کاهش وزن نیز می شود.

وی با اشاره به نیاز مادر به تغذیه از مواد دارای ویتامین ، کلسیم، ترکیبات آهن و روی، چربی ها، ید، سلنیوم و پروتئین گفت: مهمترین عامل در حجم شیر مادر میزان تقاضای نوزاد است.

در ادامه دکتر شاهین نریمان فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که میزان زایمان طبیعی در بیمارستان مطلوب است، خاطر نشان کرد: ترویج تغیه با شیر مادر نیز از سیاست های خوبی است که توسط مسئولان بیمارستان میلاد پیگیری می شود.

کد مطلب 3733556
مهناز قربانی مقانکی

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