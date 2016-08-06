زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر سیاست اصلی بیمارستان میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میکائیل عظیمی در همایش گرامیداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر که در بیمارستان میلاد برگزار شد ، تغذیه با شیر مادر را کلید توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت روی این موضوع تاکید دارد.

در ادامه دکتر فریبا امیری متخصص زنان و زایمان بیمارستان میلاد گفت: در سخت ترین شرایط هم شیر دهی مادر ادامه دارد اما بایستی به تغذیه مادران توجه داشت.

وی شیر دهی برای مادران را مفید دانست و گفت: این مهم باعث کاهش وزن نیز می شود.

وی با اشاره به نیاز مادر به تغذیه از مواد دارای ویتامین ، کلسیم، ترکیبات آهن و روی، چربی ها، ید، سلنیوم و پروتئین گفت: مهمترین عامل در حجم شیر مادر میزان تقاضای نوزاد است.

در ادامه دکتر شاهین نریمان فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که میزان زایمان طبیعی در بیمارستان مطلوب است، خاطر نشان کرد: ترویج تغیه با شیر مادر نیز از سیاست های خوبی است که توسط مسئولان بیمارستان میلاد پیگیری می شود.