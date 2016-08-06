امر به معروف در فصول گردشگری همدان با جدیت بیشتری دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نظری ظهر شنبه در بازدید از جاذبه های گردشگری همدان افزود : گردشگری یکی از ظرفیت های خوب شهر همدان است که باید مورد توجه مسئولین امر واقع شود.

نظری با اشاره به ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در محیط های اجتماعی از جمله فضاهای گردشگری اضافه کرد: گاهی توسط شهروندان شکواییه هایی درخصوص مناطق گردشگری به شورای اسلامی شهر ارجاع داده می شود که باید متولیان امر در این عرصه وارد شده و ضمن بررسی آسیب های اجتماعی به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه آلودگی محیط طبیعی باعث بروز ناهنجاری های دیگری می شود اضافه کرد: در حفظ محیط زیست و ایجاد امنیت در مناطق گردشگری می توان از ظرفیت سمن ها و تشکل های مردمی بهره گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ایجاد امنیت در جامعه از وظایف شورا و شهرداری نیست، اظهار داشت: در مباحث فرهنگی خلاء هایی در جامعه وجود دارد که مجموعه های ذیربط باید در این زمینه تدابیر لازم را بیندیشند.

علی اکیر نظری اضافه کرد: در زمینه جلوگیری از منکرات بعضی از مردم احساس می کنند که شهرداریها در زمینه کوهنوردی و طبیعت گردی وظیفه ای دارند و بودجه هایی نیز در این راستا هزینه می کنند در صورتی که بودجه شهرداریها برای شهروندان بوده و باید در امورشهری هزینه شود.

نظری تاکید کرد: مسئولین امنیتی شهر باید با اندیشیدن تدابیر لازم، محیطی سالم در اختیار جوانان این مرز و بوم قرار دهند و نشاط و شادی را در جامعه پررونق کنند تا از بروز آسیب های جامعه جلوگیری شود.

نظری با اشاره به اینکه شهرداری همچون گوشت قربانی شده است و هر کسی از آن سهمی می خواهد، گفت: بعضی مجموعه ها شهرداری را فقط درخصوص پول و بودجه می شناسند و وقتی به همه این مجموعه ها دستور اجرای کاری داده می شود متاسفانه مسئله کمبود بودجه و اعتبار را مطرح می کنند.

وی اضافه کرد: اگر چه شهرداریها درخصوص ایجاد نشاط و شادی حلال وظایفی بر عهده دارند اما بر این اساس شورای اسلامی شهر همدان مجموعه های خود را فعال کرده و شهرداری نیز به وظایف خود عمل می کند.