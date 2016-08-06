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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد:

دو کوره زغالی در منطقه گنجه ای یاسوج کشف و امحا شد

دو کوره زغالی در منطقه گنجه ای یاسوج کشف و امحا شد

یاسوج- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو کوره زغالی در منطقه گنجه ای یاسوج کشف و امحا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم برزمند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در بازرسی از این منطقه ۷۵ کیلوگرم زغال و کوره های زغال کشف شد.

وی با بیان اینکه این کوره ها در باغها ایجاد شده بودند، اظهار داشت: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی استان ارسال شد.

برزمند با اشاره به کشف کوره های زغال در شهرستان کهگیلویه گفت: همچنین ۳۹۲ کیلوگرم زغال چوب بلوط در هفته گذشته در شهرستان کهگیلویه کشف شد.

وی با بیان اینکه در این بازرسی ۲۶ گونی زغال بلوط کشف شد، گفت: در شهرستان چرام نیز ۶۴ کیسه زغال  و پنج کوره زغالی از متخلفان کشف شد.

کد مطلب 3733572

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