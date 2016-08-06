فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد: دو کوره زغالی در منطقه گنجه ای یاسوج کشف و امحا شد

یاسوج- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو کوره زغالی در منطقه گنجه ای یاسوج کشف و امحا شد.