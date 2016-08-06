به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی با اعلام این خبر گفت: در ماههای گذشته تخلفات متعددی در برخی بیمارستانها کشف شده است.
وی گفت: پرونده مهمی در ماههای اخیر پیگیری شد و مطلع شدیم که در یکی از بیمارستانها از وسایل و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف به صورت مکرر استفاده شده است.
جمشیدی ادامه داد: در یکی از پروندهها، تعدادی از داروهای تاریخ مصرف گذشته به جای اینکه امحاء شود در چرخه داروخانههای مختلف قرار گرفته بود ضمن اینکه در برخی از داروخانهها هم داروهای تقلبی و مکملهای غذایی که مصرف انسانی نداشته توزیع میشده است.
رئیس تعزیرات تصریح کرد: در حال حاضر پرونده این تخلفات بیمارستانی با همکاری وزارت بهداشت، معاونت درمان و سازمان غذا و دارو پیگیری شده است و این روند ادامه دارد.
جمشیدی با اشاره به کشف برخی تخلفات بیمارستانی در تهران گفت: هفته گذشته بیمارستان معروفی را در شمال تهران ۱۸ میلیارد جریمه کردیم و بیمارستان دیگری هم به علت تخلفات متعدد پلمب شد.
وی همچنین تاکید کرد: در روزهای آینده با یکی از بیمارستانها که در چند سال اخیر بدون مجوز فعالیت داشته است برخورد خواهیم کرد.
جمشیدی با بیان اینکه تامین امنیت سلامت مردم اولویت اصلی سازمان تعزیرات است تاکید کرد: با متخلفان بیمارستانی و بهداشتی به هیچ وجه مسامحه و گذشت نخواهیم داشت.
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