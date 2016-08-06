تصادفات استان مرکزی۴ کشته برجای گذاشت/کشف ۱۴هزار لیتر سوخت قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی گفت: در نخستین سانحه رانندگی که روز پنجشنبه در شهرستان ساوه بر اثر برخورد دو کامیون با یکدیگر به وقوع پیوست دو نفر جان باختند و سه نفر از سرنشینان خودروها مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: علت این سانحه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه تجاوز به چپ راننده یکی از کامیون ها عنوان شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی خاطرنشان کرد: در حادثه رانندگی دیگر که در همان روز بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور تفرش- ساوه به وقوع پیوست، یکی از سرنشینان خودروی مذکور به علت شدت جراحات وارده فوت و راننده و سه سرنشین دیگر آن نیز مجروح و توسط نیروهای امدادی حاضر در صحنه به بیمارستان منتقل شدند.

کهریزی بیان کرد: علت این سانحه نیز از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه عدم توجه به جلوی راننده خودروی سمند عنوان شد.

کشف ۱۴هزار لیتر سوخت قاچاق در شازند

فرمانده انتظامی شهرستان شازند گفت: ۱۴هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون کشنده در شهرستان شازند کشف شد.

بیژن جنتی افزود: ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهرستان شازند در هنگام کنترل کامیون های عبوری در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون کشنده ولوو حامل مواد سوختی قاچاق را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس پس از توقیف و بازرسی از کامیون مذکور ۱۴ هزار لیتر نفت سفید قاچاق کشف کرده و به علت عدم ارائه هرگونه مدرک گمرکی از سوی راننده کامیون را به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.

مرگ کارگر جوان بر اثر سقوط دستگاه پرس در اراک

کارگر ۳۳ساله‌ای بر اثر سقوط دستگاه پرس در یک شرکت تولیدی در شهرستان اراک به شدت مصدوم شد و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.

براساس این گزارش، شب گذشته مرکز فوریت های ۱۱۰ پلیس اراک حادثه فوت کارگری در یک شرکت تولیدی در این شهرستان را اعلام کرد.

با اعلام این خبر گشت انتظامی و نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند و در تحقیقات پلیس مشخص شد مرد ۳۳ساله که به عنوان مسئول بخش یک شرکت تولیدی مشغول انجام وظیفه بوده بر اثر سقوط دستگاه پرس به شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

گفتنی است جسد برای تحقیقات تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شده است.