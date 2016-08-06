تذکر پلیس به بیش از ۵۰۰ وبلاگ فعال در بحث مدلینگ

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: شواهد متقنی در دست است که شماری از افراد کجرو و منحرف با راهبری و هدایت شبکههای خارجی، در پی هنجارشکنی فرهنگی و ترویج الگوهای رفتاری مغایر ارزشهای پذیرفته شده جامعه و تبلیغ مدلهای جدید غربی و لباسهای کم پوشش از طریق شبکههای اجتماعی هستند.
وی با بیان اینکه با شناسایی این افراد اقدامات قانونی برابر ضوابط با آنان صورت میگیرد، گفت: اما درخصوص باندهایی که عامدانه و برنامهریزی شده با اجیر کردن افراد، مبادرت به تبلیغ و پوشش و یا مد خاصی در سطح معابر و یا مدلینگ خیابانی کنند گزارش مستندی دریافت نکردهایم.
منتظرالمهدی با بیان اینکه متاسفانه بعضی از افراد ناآگاه به دنبال رسمی کردن مدلینگ و یا نمایش زنده لباس هستند، تصریح کرد: تا کنون پلیس در این خصوص موافقتی نکرده است.
سخنگوی ناجا در ادامه با اشاره به آمار برخوردها با متخلفان و مروجان فرهنگ پوشش غربی در شبکههای اجتماعی گفت: در بهار امسال بیش از ۵۰۰ سایت و وبلاگ فعال در حوزه مد و لباس مورد تذکر واقع شدند و در سامانه ثبت شدهاند که اکثر آنان نیز تمکین کرده و اقدامات پیشگیرانه اثر بخش بوده است.
وی با بیان اینکه ۴۵ پرونده قضایی نیز در این خصوص تشکیل و به مرجع قضایی ارجاع داده شده است، ادامه داد: همچنین با هماهنگی مرجع قضایی حدود ۲۰ سایت، وبلاگ و صفحه از دسترس خارج شده است.
سردار منتظرالمهدی درباره لباسهایی که الفاظ لاتین بر روی آن چاپ شده است، نیز گفت: این لباسها توسط تعدادی از افراد غافل در جامعه استفاده میشود که حتی بعضا معانی نوشتههای آن را هم نمیدانند. در این خصوص تذکرات لازم به صنوف و فروشندهها ارائه شده است که با همکاری صنوف و فروشندگان و البته درک صحیح استفادهکنندگان این پدیده رو به افول و کاستی است.
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