حضور بر مرقد کوسه هجیج و شرکت در جشن ۱۰۰۰۰ نفری رضوی

مهدی عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود کاروان ۱۰ نفره خدام امام رضا (ع) طی امشب راس ساعت ۲۲ به استان کرمانشاه خبرداد و گفت: حضور این خدام در راستای جشن های بین المللی زیر سایه خورشید در استان است و از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی طی زمان مذکور وارد استان و مورد استقبال رسمی بزرگان کرمانشاه قرار خواهند گرفت.

وی افزود: این خدام در طول حضور خودشان تا ۲۵ مرداد در کرمانشاه، در بیش از ۷۰ برنامه تدوین شده شرکت خواهند کرد و طی آن تلاش خواهد شد، استان کرمانشاه به عطر رضوی معطر شده و با حضور این نمایندگان آستان قدس رضوی بتوانیم به نهادینه کردن فرهنگ رضوی در استان کرمانشاه کمک کنیم.

دبیر کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات جشن های بین المللی زیر سایه خورشید در کرمانشاه تصریح کرد: در ادامه حضور خدام در استان، فردا در قالب دو گروه به نقطه از استان اعزام خواهند شد.

وی گفت: گروه اول این خدام، فردا ۱۷ مرداد به منطقه پاوه و اورامانات سفر می کنند و گروه دیگر نیز طی همین روز به کرند و اسلام آباد غرب سفر کرده و در این دو شهرستان برنامه خواهند داشت.

عبدالملکی افزود: در شهرستان پاوه این برنامه ها تا روستای هجیج و عمق مرزهای جمهوری اسلامی کشیده خواهد شد و این پرچم مقدس برای زیارت مردم به آنجا برده می شود و مردم در مرقد «کوسه هجیج» برادر امام رضا (ع)، می توانند به واسطه ارادتی که به این امام بزرگوار دارند پرچم رضوی را زیارت کنند.

وی از ادامه برنامه های تدوین شده توسط ستاد برگزاری جشن های بین المللی زیر سایه خورشید در استان خبرداد و تصریح کرد: این برنامه تا ۲۴ مرداد که جشن بزرگ رضوی است ادامه دارد و این جشن با حضور نزدیک به ۱۰ هزار نفر برگزار خواهد شد.