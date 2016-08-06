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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۱

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان خبر داد:

اجرای ۲۰۰ برنامه فرهنگی در دهه کرامت در روستاهای شهرستان همدان

اجرای ۲۰۰ برنامه فرهنگی در دهه کرامت در روستاهای شهرستان همدان

همدان - کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان از اجرای بیش از ۲۰۰ برنامه متنوع فرهنگی در دهه کرامت در روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان رضا ویسی گفت: باهماهنگی های صورت گرفته این اداره در دهه کرامت با کمک روحانیون مستقر در روستاها بیش از ۲۰۰برنامه متنوع فرهنگی برگزار می کند.

ویسی دهه کرامت را ظرفیت مناسبی برای ارائه برنامه های فرهنگی و مذهبی دانست و اضافه کرد: برنامه های این دهه باید با هم افزایی، مشارکت، خلاقیت و فراگیری تهیه و تدوین شود.

وی اظهار داشت: اعزام مبلغ به مناطق مختلف آموزشی و دینی یکی دیگر از برنامه های این دهه خواهد بود.

ویسی عنوان کرد: برای برگزاری جشن های این دهه با هیئات مذهبی، روحانیون مستقر در روستاها و ائمه جماعات مساجد هماهنگی لازم صورت گرفته تا این مراسم جشن به نحو مطلوب برگزار شود.

کد مطلب 3733605

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