برگزاری همایش و جشنواره فرهنگی، ورزشی در مناطق محروم خوزستان

کمال سعدی آل کثیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجمن حامیان توسعه در زمینه ورزش فعالیت چندانی نداشت که با انتصاب بنده به عنوان رئیس ورزش انجمن در حال برنامه ریزی در خصوص توسعه ورزش خوزستان هستم.

وی افزود: گام اول با ساماندهی و مشخص کردن مسئول ورزش انجمن در تمام شهرهای استان کلید خورد و گام دوم تشکیل کارگروه توسعه ورزش خوزستان بود که اولین جلسه آن عصر روز جمعه پانزدهم مردادماه جاری در تالار باغ معین اهواز برگزار شد.

رئیس ورزش انجمن حامیان توسعه خوزستان ادامه داد: در این جلسه مسئول ورزش انجمن در شهرهای آبادان، خرمشهر، بهبهان، رامهرمز و شوش مشخص شد.

آل کثیر تصریح کرد: جلسه با حضور صالح محمدیان مدیرعامل انجمن، جمعی از هیئت رئیسه، کارشناسان علوم ورزش، مسئولان ورزش دانشگاه ها، هیئت های ورزش استان، آموزش و پرورش و مسئولان ورزش انجمن شهرستانها آغاز شد.

وی همچنین عنوان کرد: در اولین تصمیم که در کارگروه گرفته شد ایجاد ستاد استقبال از ورزشکاران مدال آور بود که هر مسئول ورزش در شهرستان ها وظیفه دارد اطلاعات ورزشکاران را جمع آوری و به انجمن گزارش کند.

آل کثیر، دیگر برنامه های این انجمن را برگزاری همایش و جشنواره فرهنگی، ورزشی در مناطق محروم ذکر کرد و گفت: طرح و ایده های خوبی هم برای ورزش همگانی داریم که در هفته های آتی به سازمان های مربوطه ارائه خواهیم کرد.

به گزارش مهر، انجمن حامیان توسعه خوزستان در زمینه محیط زیست، ورزش و مسائل فرهنگی، اجتماعی فعالیت دارد.