تخصیص ۳۷میلیارد ریال بودجه برای بهسازی و آبرسانی به روستاهای اراک

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی فرمانداری اراک اظهار داشت: همچنین بر مبنای مصوبات این کمیته حدود سه میلیارد ریال برای تکمیل طرح های گلزار شهدا در این شهرستان و یک میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال نیز برای فراهم کردن امکانات اولیه شهرک های صنعتی اختصاص یافت.

وی افزود: بودجه تخصیصی سال جاری برای شهرستان اراک ۶۳میلیارد تومان است که بر مبنای مصوبات کمیته برنامه ریزی، بخش عمده ای از این بودجه یعنی رقمی بیش از ۹۵میلیارد ریال برای مساله آلودگی هوای اراک تخصیص یافت.

فرماندار اراک بیان داشت: همچنین هفت میلیارد ریال از این بودجه برای اجرای طرح های تربیتی و تامینی و برنامه های بسیج در نظر گرفته شده است.

بختیاری خاطرنشان ساخت: بیش از شش میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال از بودجه سال جاری شهرستان اراک نیز به توسعه روستای تاریخی و گردشگری وفس اختصاص داده شد.

وی افزود: حدود سه میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال از این بودجه نیز طی مصوبه سال جاری برای ترمیم و بهسازی مساجد و بقاع متبرکه استان مرکزی مدنظر قرار گرفت.

سیدمهدی مقدسی، نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب نیز در این نشست، نبود طرح جامع آمایش سرزمین را از دلایل محرومیت برخی مناطق از بودجه لازم در کشور دانست و گفت: این مساله سبب توزیع نامتناسب و ناعادلانه بودجه شده است.

با اشاره به بودجه حدود چهار برابری واریز شده استان مرکزی به خزانه نسبت به اعتبارات این استان در سال گذشته، خواستار پیگیری مدیران دستگاه های استان برای افزایش اعتبارات شد.

وی افزود: مدیران دستگاه های استان باید وزارتخانه های مرتبط را در این مورد متقاعد کنند و سهم اعتبارات ملی استان را افزایش دهند.