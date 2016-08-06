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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

محرومیت ۵ تیم از لیگ دسته اول فوتبال

محرومیت ۵ تیم از لیگ دسته اول فوتبال

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد که پنج تیم نساجی مازندران، مس کرمان، استقلال اهواز، نفت مسجد سلیمان و ایران جوان بوشهر از حضور در رقابت‌های لیگ دسته اول محروم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، پیرو بخشنامه ۷۵۶/الف/۲۶۱ مورخه ۱۳ مرداد ۹۵ دبیرکل فدراسیون فوتبال، تا این تاریخ از میان ۱۸ تیم این رقابت های لیگ دسته اول تیم های نساجی مازندران، مس کرمان، استقلال اهواز، نفت مسجد سلیمان و ایران جوان بوشهر بدلیل رفع نشدن مشکلات بدهی ها و باتوجه به صدور رای کمیته انضباطی تاکنون موفق به ثبت اسامی بازیکنان خود و دریافت مجوز بازی در سازمان لیگ نشده اند.

چنانچه با مفاد بخشنامه دبیر کل فدراسیون فوتبال تا تاریخ ۱۶ مرداد ۹۵ این تیم ها نسبت به تسویه بدهی های اقدام نکنند و رقابت های اعلام شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۵ بدلیل فوق برگزار نشود کمیته مسابقات براساس تصمیمات متخذه هیأت رئیسه سازمان لیگ اقدام خواهد کرد و مسئولیت ناشی از آن متوجه مدیریت باشگاه ها خواهد بود.

کد مطلب 3733621

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