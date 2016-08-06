داماد «راحیل شریف» در میان اسرای در اختیار طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «پژواک»، گزارشها حاکی از آن است داماد «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان جزو شش نفری است که در سانحه سقوط بالگرد پاکستانی بدست نیروهای طالبان در ولایت لوگر به اسارت در آمده است.

این بالگرد که حامل شش تبعه پاکستانی و یک تبعه روس بود، دو روز پیش به علت مشکلات فنی در نواحی اطراف «ازره» ولایت لوگر مجبور به فرود اضطراری شد.

«عبدالولی وکیل» عضو شورای ولایتی لوگر گفت: مقامات دولتی افغانستان صبح امروز با طالبان نشستی داشته اند و خبرها حکایت از آن است که افراد دستیگر شده توسط نیروهای طالبان در سلامت کامل بسر می برند.

وی در ادامه افزود: سرگرد «سردار» داماد راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان جزو افراد دستگیر شده توسط گروه طالبان است.

به گفته وی از اتباع پاکستانی مقادیری پول، سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شده است. از افراد مذکور، یک لیست نیز بدست آمده است که نام برخی مقامات بلند پایه افغانستان در آن درج است.

وی در ادامه تصریح نمود: این اطلاعات را از بزرگان قومی که با طالبان دیدار و گفتگو داشته اند بدست آورده ایم.

بر اساس اطلاعات وی مقامات پاکستانی با هدف آزادی افراد مذکور، مستقیماً با مقامات طالبان تماس داشته اند.

«حمیدالله حمید» فرماندار شهر «ازره» نیز اعلام کرده است: اعضای طالبان از ترس عملیات دولت افغانستان به منظور آزادی افراد دستگیر شده آنها را در مناطق مختلف نگهداری کرده اند. دو تن آنها نزد «ملا شیرین»، دو تن نزد «ملا ولی» و دو تن دیگر در یک منطقه دیگر نگهداری می شوند.

وی در ادامه افزود: به همین منظور «ملانجیب الله» والی خود خوانده طالبان و مسئول نظامی در ولایت لوگر، به شهر «ازره» آمده است و در حال مذاکره با فرماندهان محلی طالبان است.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان گفت: تاکنون به علت مشکلات مخابراتی نتوانسته است با فرماندهان محلی طالبان در ولایت لوگر تماس بر قرار کند.

این در حالی است که ژنرال «عاصم باجوه» سخنگوی ارتش پاکستان در صفحه تویتر خود نوشته است: ژنرال راحیل شریف، در این مورد با ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان تلفنی صحبت کرده است و از وی خواسته است که در آزادی اتباع پاکستانی با این کشور همکاری کند.

وی در ادامه افزود: ارتش پاکستان از دولت افغانستان نیز در این مورد کمک خواسته است. «ازره» از شهرهای ناامن ولایت لوگر افغانستان است که راه مواصلاتی آن با مرکز این ولایت، در ۱۴ سال گذشته قطع شده بود.