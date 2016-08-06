اشاعه تنفر از اسلام از سوی رسانه های غربی

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرالی دبیر کل حقوق بشر اسلامی لندن در نشست بررسی مسائل حقوق بشر اسلامی در انگلیس که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد در خصوص دریافت جایزه حقوق بشر اسلامی گفت: این جایزه متعلق به کلیه همکارانم در دفتر لندن و همچنین همه مظلومین جهان تعلق دارد. متأسفانه ظلمهایی که علیه مسلمین در نقاط مختلف دنیا صورت میگیرد تازگی ندارد و در ۲۵ سال گذشته مسلمانان بوسنی و هرزگوین قتل عام شدند و پس از آن نیز علیه مسلمانان تعدیهای فراوانی صورت گرفته و این وضعیت ادامه دارد.
وی با انتقاد از اینکه۲۵ سال است برای حفظ جان و مال مسلمانان بوسنی قدمی برداشته نشده است،اظهارداشت:متأسفانه ارگانهای بینالمللی و سازمانهای مختلف و حتی سازمان ملل متحد قدمی در راه حفظ جان و مال مسلمانان در بوسنی و هرزگوین برنداشتند.
مرالی با تاکید بر ضرورت همکاری همه مسلمانان گفت: بعد از وقایع بوسنی و هرزگوین نفرت علیه مسلمانان همچنان ادامه دارد و به آنها اتهامات مختلفی زده میشود لذا باید مسلمانان با همکاری یکدیگر علیه ظلم روی داده که متأسفانه در چارچوب بینالمللی صورت میگیرد ایستادگی کنند.
این فعال حقوق بشر افزود: ارگانهای دولتی انگلیس در سالهای اخیر به هیچ موضوعی از مسائل مسلمانان توجهی نداشته اند و این در حالی است که دولتمردان انگلیس زمانی که خارج از چارچوبهای دولتی قرار میگیرند، به مسلمانان حاضر در انگلستان به صراحت بیان میکنند که ما مسلمانان را درک کرده و اعلام میکنند که ما نمیتوانیم به دلایل مختلف و فشارهای وارده از مسلمانان دفاع کنیم.
وی افزود: به همین دلیل به نظر میرسد که نفرت ایجاد شده از مسلمانان در رسانههای غربی در رابطه با این موضوع تاثیر خودش را داشته باشد.
مرالی با بیان اینکه مردم انگلیس به تازگی ارتباط خوبی با مسائل مختلف اسلام ،برقرار کردند،گفت: مردم انگلیس اخیراً با مسائل اسلام ارتباط راحتتری را برقرار کرده ولی متأسفانه رسانههای انگلیسی و غربی با گسترش نفرت از مسلمانان و آشنایی مردم این کشور با این دین الهی ایستادگی کرده و مانع از این امر میشوند .ضمن اینکه این رسانهها در حال گسترش نفرت علیه مسلمانان هستند، اما با این حال مردم انگلیس تا حدودی با وقایع دین اسلام و مسائل حقوق بشر مندرج در آن آشنایی پیدا کردهاند.
حجت الاسلام دقاق ،نماینده شیخ عیسی قاسم هم در ارتباط ویدئویی با این نشست گفت: ۴۷ روز از زمان سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم میگذرد و از آن روز تا کنون مردم بحرین در اعتراض به این اقدام ضد حقوق بشری رژیم آل خلیفه به این موضوع اعتراض کرده و مقابل منزل وی تحصن کردند اما با این حال رژیم آل خلیفه محل سکونت این عالم بحرینی را محاصره کرده و تنها دو خروجی را باز نگه داشته و مانع از ورود و خروج مردم به این منطقه می شود.
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