مرز ماهیرود به تجهیزات دامپزشکی مجهز می شود/ ایجاد سردخانه در مرز

به گزارش خبرنگار مهر، رفیعی ظهر شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر، اظهار کرد: پس از دو سال همایش ملی دامپزشکی تحت عنوان نشست تخصصی مدیران حراست دامپزشکی کشور در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

وی از اعلام خبرهای خوشی در حوزه دامپزشکی استان طی روزهای آینده خبر داد و افزود: دریافت کد IR توسط کشتارگاه های طیور استان یکی از خبرها است که به زودی جزئیات آن در نشست خبری با خبرنگاران اعلام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به خبرهای خوشی در حوزه صادرات و واردات دام و طیور و محصولات مرتبط در این حوزه نیز گفت: چند طرح مرزی را پیشنهاد داده ایم که اگر اعتبارات پیش بینی شده تخصیص پیدا کند مرز ماهیرود مرزی پر رونق در کل مرزهای شرق کشور خواهد بود.

رفیعی پور با بیان اینکه با ایجاد تجهیزات و تاسیسات در مرز رتبه اول کشور در بحث صادرات حوزه دامپزشکی و کشاورزی را خواهیم داشت، بیان کرد: طی چند روز آینده تمامی تجهیزات اولیه راه اندازی به مرز منتقل خواهد شد.

وی عنوان کرد: ایجاد آزمایشگاه و قرنطینه دامپزشکی در مرز ماهیرود موجب خواهد شد تا کمترین زمامان ممکن بتوانیم به صادر کننده و وارد کننده پاسخ گویی داشته باشیم.

وی با اشاره به پیشنهاد استاندار خراسان جنوبی مبنی بر استفاده از ظرفیت فراوری محصولات دامی در استان و صادرات آن به افغانستان و سایر نقاط کشور گفت: ایجاد مجتمع کشتارگاهی برای تحقق این خواسته استاندار را پیشنهاد داده ایم.

وی بیان داشت: ایجاد امکانات مرزی به ارزش افزوده استان و درآمد تجار کمک قابل توجهی می کند.

وی با بیان اینکه در آینده ای نزدیک بخش خصوصی انبار و سردخانه را در مرز ایجاد خواهد کرد، افزود: با انجام این پروژه ها محصولات ترانزیتی از سراسر ایران در مرز تعیین تکلیف می شوند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اطلاع رسانی به موقع و دقیق خبرگزاری مهر در حوزه دامپزشکی گفت: خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه فعال و با تولیدات کیفی نقش تاثیر گذاری در کسب موفقیت های دامپزشکی داشته است.