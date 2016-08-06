خدمتی: از خودم راضی نیستم/ خوشحالم احمدی به فینال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نجمه خدمتی پس از بازماندن از صعود به مرحله فینال تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان در حالی که هم تیمی اش الهه احمدی موفق شد به عنوان نفر سوم راهی فینال شود، گفت: از همان آغاز رقابتها استرس داشتم. در واقع از زمانی که در بازیهای آسیایی، مدال گرفتم این فشار روی من بود.

وی افزود:چیزی که تصور می کردم با نتیجه ای که به دست آوردم، خیلی تفاوت دارد. اصلا خوب نبودم و از خودم راضی نیستم. با این حال خوشحالم که الهه به فینال رسید.

خدمتی ادامه داد: این انتظار از بانوان به وجود آمده بود که می توانند به مدال برسند و خیلی ها می گفتند که در روز نخست مدال داریم. این موضوع استرس زیادی به من تحمیل کرد. تمام تمرکزم روی این ماده بود چون بیشتر مدال‌هایم در این ماده بوده است.

وی با اشاره به ادامه مسابقات تیراندازی المپیک تصریح کرد: با این حال سه - چهار روز دیگر هم مسابقه دارم و امیدوارم با آرامش بیشتری تیر بزنم و بتوانم بهتر ظاهر شوم.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.