آغاز رقابت های دوچرخه سواری با حضور وزیر امور خارجه آمریکا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، مسابقات دوچرخه سواری المپیک ریو از امروز آغاز شد و نمایندگان ایران رقابت خود با حریفان‌شان را آغاز می‌کنند.

نکنه مهم در رابطه با آغاز این رقابت ها در بخش جاده حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا است.