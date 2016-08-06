آغاز رقابت های دوچرخه سواری با حضور وزیر امور خارجه آمریکا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، مسابقات دوچرخه سواری المپیک ریو از امروز آغاز شد و نمایندگان ایران رقابت خود با حریفانشان را آغاز میکنند.
نکنه مهم در رابطه با آغاز این رقابت ها در بخش جاده حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا است.
مسابقات دوچرخه سواری بازی های المپیک ریو با حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، مسابقات دوچرخه سواری المپیک ریو از امروز آغاز شد و نمایندگان ایران رقابت خود با حریفانشان را آغاز میکنند.
نکنه مهم در رابطه با آغاز این رقابت ها در بخش جاده حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا است.
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