کم و کیف تفویض اختیار ممیزی کتاب به ناشران

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز شنبه ۱۶ مرداد در یکی دیگر از دیدارهای خود با اهالی قلم و نشر که در محل کتابفروشی پنجره در تهران برگزار شد در پاسخ به سئوالی درباره تفویض اختیار ممیزی کتاب به ناشران با تصمیم وزارت ارشاد گفت: بحث تفویض ممیزی کتاب به ناشران با این رویکرد اتفاق افتاد که در عین حفظ مقررات و مصوبات بالادستی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه ممیزی ها حاکم است، گسترش دایره تفویض ها و تمرکززدایی ها صورت بگیرد.

وی افزود: با همین نگاه در گذشته ۵ استان اختیار تفویض ممیزی کتاب را دریافت کرده بودند که سال گذشته هم ۵ استان دیگر به آنها اضافه شد و در حال حاضر این کار در ۱۰ استان انجام می شود. این اتفاق با همین نگاه انجام شد که همان گونه که در تهران بررسان کتاب وجوددارد، در مراکز استانها هم چنین قابلیت هایی وجود داشته باشد.

صالحی گفت: در عین حال مقررات بالادستی در حوزه ممیزی حفظ می شود.

مشابه این مسئله در حوزه تمرکز زدایی، بحث تفویض و اختیار به ناشران هم مطرح شده است که ناشران حرفه ای با تشکیل هیئت هایی که خودشان پیشنهاد می دهند و بعد هم هیئت نظارت بر ضوابط نشر آنها را تایید می کند، کار ممیزی کتاب را خودشان انجام دهند البته این مکانیزم، انتخابی است نه تحمیلی به معنا که ناشران با علاقه مندی های خودشان در این مکانیزم قرار می گیرند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: بنابراین در ارتباط با ناشران، مسئله ای پیش نمی آید که بعدا ناشر را دچار مشکل جدیدی بکند اما این آئین نامه کلی، دستورالعملی پیدا کرده که این دستورالعمل مکانیزم اجرایی آن آئین نامه است. در این مکانیزم قرار بر این است که از یک طرف ناشران علاقه مند، در هیئت بررسان، بررسی شوند که اولویت بندی ناشران بر اساس تعداد نشر و سابقه کارشان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

صالحی ادامه داد: نکته دوم این است که از آنجا که ممکن است با تکثری که در این اتفاق هست، وحدت رویه دچار اختلال شود، قرار بر این شد که مراحل مختلفی طی شود که در نخستین مرحله ابتدا کتابهای دانشگاهی و آموزشی تفویض می شوند.

به گفته صالحی طی شدن مراحل فوق به این معنا نیست که برای رسیدن به مثلا مرحله سوم و چهارم (ادبیات کودک و نوجوان و شعر و ادبیات داستانی)، تاخیری بوجود بیاید بلکه به این معنا است که در هر حوزه به وحدت رویه بهتری برسیم همانطور که می دانیم در حوزه های آموزشی و دانشگاهی، مسائل ما کمتر هستند لذا سریع تر می توانیم به وحدت رویه برسیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آمار سرانه مطالعه در کشور گفت: در این زمینه آمارهای متنوعی در دهه های اخیر با مبانی مختلف ارائه شده است و چون مختلف بوده طبعا نمی شود به آنها اتکا کرد اما در وزارت ارشاد به صورت جدی به این حوزه ورود پیدا کرده ایم و امیدواریم بتوانیم آمارهای دقیقی در این رابطه اعلام کنیم.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نظارت محتوایی بر آثاری که قرار است از ایران به نمایشگاه کتاب فرانکفورت بروند و در آنجا عرضه شوند گفت: مجوزهایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کتابها صادر می کند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشوراعتبار دارد البته ممکن است مجموعه مدیریتی در هر حوزه آثاری را انتخاب کند که به این نمایشگاه ببرد یا نبرد.

صالحی همچنین با ارائه گزارشی از طرح تابستانه کتاب که پس از یک ماه اجرا در سراسر کشور روز گذشته به کار خود پایان داد، گفت: مبلغ فروش کتاب در این طرح ۹ میلیارد و ۲۱ میلیون تومان بود که با توجه به فروش ۴ میلیارد و ۴۷۴ میلیونی کتاب در طرح عیدانه کتاب، ۱۰۶ درصد فروش را نشان می دهد.

به گفته وی یارانه طرح تابستانه کتاب یک میلیارد و ۷۰۶ میلیون تومان بوده در حالی که یارانه طرح عبدانه کتاب ۸۷۴ میلیون تومان بوده است که این نشان از ۹۸ درصد رشد در یارانه تخصیصی در طرح دوم دارد.

صالحی گفت:۵۸۹ کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب بودند که از این تعداد ۵۱۹ کتابفروشی عضو فعال طرح بودند. همچنین تعداد خریداران کتاب در طرح تابستانه کتاب ۲۰۱ هزارو ۶۱۶ نفر و تعداد کتابفروشان مراکز استانها ۴۵۵ کتابفروشی و تعداد کتابفروشی های شهرستانها که در این طرح مشارکت داشتند ۱۳۴ کتابفروشی بوده است.

هچنین به گفته معاون فرهنگی وزیر ارشاد، استانهای اصفهان با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تهران با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و خراسان رضوی با ۹۲۰ میلیون تومان سه استان برتر کشور در طرح تابستانه کتاب از حیث فروش فروش بوده اند.

با اشاره به اینکه ارزیابی های حضوری از طرح تابستانه کتاب انجام شده است از انجام نظرسنجی ها در این خصوص خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تا دو هفته آینده وزارت ارشاد تعهد مالی خود را به کتابفروشی های عضو طرح تابستانه کتاب پرداخت کند.

در این نشست همچنین محمد یراقچی مدیر کتابفروشی پنجره با اشاره به اینکه این کتابفروشی در خرداد سال ۶۹ افتتاح شده و بیش از ۲۶ سال است فعالیت دارد، گفت: کتابفروشی پنجره در دهه های ۷۰ و ۸۰ یکی از پاتوق های کتابفروشی در تهران بود اما الان با بحران کتاب و نشر مواجه شده است.

پنجره در حوزه نشر هم به مدت ۱۸ سال است که در بخش عمومی فعالیت دارد.