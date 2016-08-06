طرح تحول سلامت موجب تحقق عدالت درمانی در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌محمد زارعی ظهر شنبه در اجلاس سراسری مدیران بیمه سلامت افزود: در گذشته به موضوع حساس عدالت درمانی توجه نشد و امروز در بازدید از مراکز درمانی میزان مراجعه به دلیل اجرای طرح تحول سلامت نیز کاهش یافته است.

وی بیان داشت: از محورهای مشخص استراتژی کاری دولت یازدهم توجه به بخش درمان است.

زارعی اظهار داشت: طرح تحول سلامت از کارهای بسیار بزرگی است که در دولت با کمک مجلس پایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان سفر هیئت دولت به استان تصریح کرد: این سفر می تواند در تقویت حوزه درمان استان بسیار موثر باشد.