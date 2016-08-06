  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۳۵

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی:

طرح تحول سلامت موجب تحقق عدالت درمانی در کشور شد

طرح تحول سلامت موجب تحقق عدالت درمانی در کشور شد

یاسوج- نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تحول سلامت موجب تحقق عدالت درمانی در کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌محمد زارعی ظهر شنبه در اجلاس سراسری مدیران بیمه سلامت افزود: در گذشته به موضوع حساس عدالت درمانی توجه نشد و امروز در بازدید از مراکز درمانی میزان مراجعه به دلیل اجرای طرح تحول سلامت نیز کاهش یافته است.

وی بیان داشت: از محورهای مشخص استراتژی کاری دولت یازدهم توجه به بخش درمان است.

زارعی اظهار داشت: طرح تحول سلامت از کارهای بسیار بزرگی است که در دولت با کمک مجلس پایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان سفر هیئت دولت به استان تصریح کرد: این سفر می تواند در تقویت حوزه درمان استان بسیار موثر باشد.

کد مطلب 3733655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها