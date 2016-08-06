به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات شرکت کننده که قرار است زیر پرچم کمیته بین المللی پارالمپیک به میدان بروند، اواخر ماه اوت اعلام خواهد شد.

این گروه از پناهجویان با نماد بنیاد آجیتوس و در صف نخست شرکت کنندگان در تاریخ هفتم سپتامبر (۱۷ شهریور) در مراسم افتتاحیه رژه خواهند رفت.

پناهجویان شرکت کننده در بازی های پارالمپیک تحت آزمایش دوپینگ قرار خواهند گرفت و تست پزشکی می شوند.

آنها به همراه ۴۳۰۰ ورزشکار دیگر که از ۱۶۰ کشور جهان در این رقابتها حضور پیدا کرده اند در دهکده المپیک اسکان خواهند یافت.

یک تیم ۱۰ نفره از پناهجویان نیز در بازی های المپیک به میدان می روند.

سر فیلیپ کریون، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، گفت: اکنون زمانی است که برای افراد دارای معلولیت چراغی روشن شود.