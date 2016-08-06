رئیس شورای اطلاع رسانی قزوین روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در پیام ایوب رحیمی آمده است: ۱۷ مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگارمتعهد در حقیقت یادآور همه ارزش هایی است که آن خبرنگارارزشی، جان خود را در راه آن از دست داد و فرصت مناسبی برای تجلیل از تلاشهای تمامی فعالان عرصه اطلاع رسانی است که در ارتقاء سطح آگاهی و رشد فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه بی ادعا و متعهدانه تلاش می کنند.

ضمن تقدیر از زحمات روزافزون تلاشگران عرصه اطلاع رسانی، روز خبرنگاررا به جهادگران و فعالان خبر رسانی، اصحاب قلم و اندیشه، کلیه روشنگران افکار عمومی، روزنامه نگاران، خبرنگاران، عکاسان خبری و کلیه عوامل جامعه اطلاعاتی از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم.

امیدوارم در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مزین شده است شاهد همدلی، هم افزایی و تعامل دوسویه دولتمردان با اصحاب رسانه در انتشار جریان آزاد اطلاعات و تبیین عملکرد دولت تدبیر و امید و تلاش روزافزون خبرنگاران و تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و صاحبان ایده و تفکر با ارائه اطلاعات منظم و دقیق به جامعه، با هدف رشد و توسعه استان قزوین این دیار کهن و فرزانگی باشیم.



