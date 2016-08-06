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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۴۲

تبریک روز خبرنگار مهر:

رئیس شورای اطلاع رسانی قزوین روز خبرنگار را تبریک گفت

رئیس شورای اطلاع رسانی قزوین روز خبرنگار را تبریک گفت

قزوین- معاون سیاسی و امنیتی استاندار و رئیس شورای اطلاع رسانی استان با صدور پیامی ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در پیام ایوب رحیمی آمده است: ۱۷ مرداد سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگارمتعهد در حقیقت یادآور همه ارزش هایی است که آن خبرنگارارزشی، جان خود را در راه آن از دست داد و فرصت مناسبی برای تجلیل از تلاشهای تمامی فعالان عرصه اطلاع رسانی است که در ارتقاء سطح آگاهی و رشد فرهنگ عمومی و تخصصی جامعه بی ادعا و متعهدانه تلاش می کنند.

ضمن تقدیر از زحمات روزافزون تلاشگران عرصه اطلاع رسانی، روز خبرنگاررا به جهادگران و فعالان خبر رسانی، اصحاب قلم و اندیشه، کلیه روشنگران افکار عمومی، روزنامه نگاران، خبرنگاران، عکاسان خبری و کلیه عوامل جامعه اطلاعاتی از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم.

امیدوارم در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مزین شده است شاهد همدلی، هم افزایی و تعامل دوسویه دولتمردان با اصحاب رسانه در انتشار جریان آزاد اطلاعات و تبیین عملکرد دولت تدبیر و امید و تلاش روزافزون خبرنگاران و تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و صاحبان ایده و تفکر با ارائه اطلاعات منظم و دقیق به جامعه، با هدف رشد و توسعه استان قزوین این دیار کهن و فرزانگی باشیم.


 

کد مطلب 3733660

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