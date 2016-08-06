تصادف در محور کرج - چالوس ۱۱ مصدوم بر جای گذاشت

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: بعد از ظهر روز شنبه شانزدهم مرداد جاری دو دستگاه خودرو نیسان وانت و پراید در محور کرج - چالوس با یکدیگر تصادف کردند.

وی با اعلام اینکه این حادثه در محدوده آدران مقابل رستوران دیپلمات به وقوع پیوست، افزود: ۱۱ نفر در این حادثه مصدوم شدند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز با اشاره به اعزام سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه، یادآور شد: بالافاصله مصدومان به بیمارستان شهید مدنی شهرستان کرج منتقل شدند.

بابایی در خاتمه تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت مصدومان حادثه وخیم گزارش نشده است.