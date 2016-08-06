به گزارش خبرنگار مهر، مهدی افتخاری بعد از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی با سمن های استان البرز که با محوریت بررسی ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری در ساختمان شماره دو دادگستری برگزار شد، گفت: تبصره ۳ ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری مدنی ترین و با هویت ترین قانونی است که در سال ۹۲ تصویب و در سال ۹۴ اجرایی شد.

افتخاری در ادامه گفت: بر اساس این تبصره سازمان های مردم نهاد که در زمینه های مختلف حقوقی فعالیت می کنند باید از وزارت دادگستری، کشور و قوه قضائیه تاییدیه دریافت کنند.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه تاکید کرد: اولویت این اداره کل، اجرایی کردن ماده ۶۶ در سراسر کشور بوده که آموزش و اجرای آن از سال جاری آغاز شده است.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر حضور مردم در حوزه های اجتماعی، به فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بسیاری از فعالیت های کودکان و نوجوانان در این فضا مخرب بوده و باعث پرخاشگری آنان می شود.

افتخاری با اشاره به اینکه در حوزه کودکان کار و خیابان اقدامات سازنده ای در حال اجراست، وجود سازمان های متعدد با مسئولیت های واحد را سبب موازی کاری و در نهایت بر زمین ماندن بسیاری از اهداف عنوان کرد و افزود: بر این اساس شبکه مدیران کل مشارکت های مردمی قوای سه گانه تشکیل شده است.

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با ابراز تاسف از اینکه نتوانسته ایم سازمان های مردم نهاد کشور را به دنیا معرفی کنیم، بر افزایش فعالیت های نشاط آور تاکید کرد.

وی بر لزوم ارتباط و تعامل دولت و سازمان های مردم نهاد که منجر به توسعه کشور می شود تاکید کرد و گفت: امید است بتوانیم بیش از پیش در افزایش مشارکت مردم اقدام کنیم.

به گفته افتخاری وجود چهار زندان بزرگ کشور و سه سینما در استان البرز بیانگر وضعیت نامناسب است که سبب شده البرز رتبه نخست کشف جنازه در کشور را به خود اختصاص دهد.

در ادامه به گسترش پدیده حاشیه نشینی متاثر از استقرار چهار زندان بزرگ کشور، پر شدن ظرفیت کمپ های ماده ۱۶، خرید و فروش مواد مخدر و کم توجهی بر کنترل و نظارت بر کمپ های ترک اعتیاد استان که بدون مجوز ایجاد می شوند، عدم تخصیص یک درصد بودجه شهرداری به سمن ها و ضرورت ایجاد خانه سمن ها در البرز پرداخته شد.

مباحثی از قبیل جریمه اندک برای متخلفان حفر چاه های آب غیرمجاز در البرز، آگاه سازی بانوان در خصوص جریمه حمل و فروش مواد مخدر توسط سمن ها مطرح شد.