ظرفیت نیروهای بومی برای مدیریت شهرستان طبس استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم مهاجریان مقدم ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار اظهار کرد:به برکت وجود امامزاده حسین بن موسی الکاظم (ع) برنامههای دهه کرامت در طبس پر رنگ تر و پرمحتوا تر از سال های گذشته در حال برگزاری است.
امامجمعه طبس افزود: با درگذشت آیتالله طبسی ما مدیر موفق روحانی و اسلامی را از دست دادیم و پس از ایشان باز رهبر معظم انقلاب شخصیتی کارآمد همراه با مسئولیتهای بزرگ را در مسئولیت تولیت استان قدس انتخاب کردند که ایشان بهخوبی با منطقه، خصوصاً طبس آشنا هستند.
حجتالاسلام مهاجریان در قسمت دیگری از سخنانش گفت: بهواقع خبرنگاران طبس در کشور جایگاه خوبی دارند کهامید داریم اخبار آنها در انتشار صادقانه و صحت دار باشد.
امامجمعه طبس با بیان اینکه گاهی یک خبر مدیریت کشور با خبرسازی تغییر میکند، ادامه داد: برخی خبرنگاران در مشقت و مشکلات خبر خود را مخابره میکنند که در سوریه، ترکیه و عراق و ... شاهدان هستیم که امریکا و دشمنان از این خبررسانی های مستقیم نیز نگراناند که در این مسیر تعدادی را به شهادت رساندهاند.
امامجمعه طبس تصریح کرد: مشکلاتی که خبرنگاران دارند همیشه موردنظر بنده بوده و پیگیری نیز شده است که باز هم این دغدغهها را منتقل میکنم.
وی با بیان اینکه بیست و یکمین هماندیشی روحانیت طبسی سراسر کشور در طبس برگزار شد اما پوشش خبری نامناسب را شاهد بودیم، گفت: در این جلسه فرماندار طبس در سخنانشان در خصوص بودجهای که برای حوزه در نظر گرفتهشده سخن گفتند و ما در همان مکان گفتیم حوزه علمیه نهادی مستقل است و روحانیت مدافع نظام اسلامی است و اگر دولت احساس وظیفه کند و کمکی میکند به حوزههای علمیه نباید با تبلیغات همراه باشد.
وی با بیان اینکه تبلیغات در این زمینه از سوی مسئولان منت گذاشتن است که روحانیت چنین چیزی را قبول نمیکند، ادامه داد: این اعتبار که اخیراً توسط دولت برای اولین به حوزههای علمیه اختصاص داده را قبول نخواهیم کرد چرا که با توجه به شرایط کنونی این حرکت بوی سیاست میدهد و اگر جایی مطرح شد خبرنگاران اعلام کنند که روحانیت کشور بنای قبول این کمک را ندارند.
امامجمعه طبس در خصوص انتصابات اخیر دولت در استان و شهرستان طبس گفت: چند سال است عزم و ارادهای وجود دارد که نیروهای بومی در شهرستان رشد پیدا کنند و این عزم و اراده وسیله شد تا دو دوره کرسی مجلس به نیروی طبسی رسید.
امامجمعه طبس با بیان اینکه ما تاکید داریم که هم فرماندار ویژه و هم سایر مدیران شهرستان بومی باشند؛ ادامه داد: چند گزینه بومی خوب پیشنهاد کردهایم و یک مورد نیز ابقا فرماندار کنونی است.
حجتالاسلام مهاجریان مقدم بر حفظ وحدت بین مردم و مسئولان در طبس تاکید کرد و گفت: آمدن من به طبس برای حفظ و ایجاد وحدت بوده و در اولین خطبههایم گفتم من امامجمعه یک حزب و گروه نیستم و از نظر اخلاقی نیز ثابت کردهام.
وی با اشاره به اینکه خیلیها سعی بر برهم زدن این وحدت دارند، بیان کرد: اخیراً درخواست کردهایم تا با حضور فرهیختگان نشستی برگزار شود و مسائل شهرستان و نقشه راه توسعه طبس با در نظر گرفتن اولویتها و زمینهها ترسیم شود.
امام جمعه طبس همچنین در ادامه انتصاب آیتالله عبادی را بهعنوان نماینده ولیفقیه در استان خراسان جنوبی تبریک گفت.
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