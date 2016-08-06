الهه احمدی از رسیدن به مدال بازماند/ تکرار عنوان المپیک لندن

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ ریو با برگزاری رقابتهای تیراندازی آغاز شد. در پایان مسابقات مرحله مقدماتی الهه احمدی بانوی المپیکی تیراندازی کشورمان موفق شد با رکورد ۴۱۷/۸ به عنوان نفر سوم در جمع ۸ تیرانداز برتر این مرحله راهی فینال مسابقات شود.

در مرحله فینال، احمدی در خط نخست رقابتها در بخش نخست فینال پس از شلیک ۶ تیر، در رده پنجم قرار گرفت. در ادامه مسابقات فینال احمدی در رقابتی حساس با حذف حریفان خودمجددا همچون المپیک لندن به رتبه ششم دست پیدا کرد و با کسب امتیاز ۱۲۲.۵ از رسیدن به سکوی المپیک ریو بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.