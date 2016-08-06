تساوی پرسپولیس برابر گسترش فولاد در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس در حالی از هفته سوم لیگ برتر از ساعت ۱۸ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز آغاز شد که نیمه اول این مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
پرسپولیس با همان ترکیبی که در دو بازی قبلی به میدان رفته بود، پا به این مسابقه گذاشت. علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، محمد انصاری، محسن ربیعخواه، حسین ماهینی، کمال کامیابینیا،محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، امید عالیشاه، وحید امیری و علی علیپور یازده بازیکنی بودند که در ترکیب اصلی پرسپولیس در این مسابقه به میدان رفتند. آنتونی گولج باز هم از فهرست ۱۸ نفره سرخپوشان برای این مسابقه خارج شد.
در نیمه اول هر دو تیم بازی پایاپای و درگیرانهای را از خود به نمایش گذاشتند. پرسپولیسیها در دقیقه ۲۶ این بازی تا آستانه باز کردن دروازه گسترش فولاد پیش رفتند که توپ از مقابل سر وحید امیری به بیرون رفت تا جدی ترین موقعیت سرخپوشان در این نیمه اینگونه به بیرون برود.
حسن آذرنیا سرپرست تیم فوتبال گسترش فولاد هم در این نیمه به دلیل اعتراض به داور از روی نیمکت اخراج شد.
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