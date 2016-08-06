دیدار اتفاقی کیومرث هاشمی با توماس باخ

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ریو، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران امروز برای پیگیری رقابت الهه احمدی و نجمه خدمتی به سالن مسابقات تیراندازی رفت.

وی برای رقابت فینال الهه احمدی در سالن حضور داشت. این در حالی بود که توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک هم وارد سالن شد. کیومرث هاشمی بعد از حضور توماس باخ ملاقاتی کوتاه با وی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.