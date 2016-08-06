هلال احمر شبکه ای قابل اعتماد برای واگذاری اموال به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای تفاهم‌نامه میان جمعیت هلال‌احمر و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مقرر شد تا کالاهای وارداتی غیرمجازی که تعادل بازار را به هم نزده و برای تولید کننده داخلی ضرر و زیانی به همراه نداشته باشد، با اخذ مجوزهای لازم و فروش به هلال‌احمر در راه کمک و خدمت‌رسانی به نیازمندان و مردم کشور به‌کار گرفته شود.

دکتر سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال‌احمر در این مراسم گفت: جمعیت هلال‌احمر به عنوان سازمانی امدادی، عام المنفعه و مردمی، در تماس مستقیم با آسیب‌دیده‌ترین افراد جامعه بوده و لذا هر اندازه بتوان منابع بیشتری را در اختیار داشت، می‌توان خدمات بهتری را به مردم ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه امضای این تفاهم‌نامه برای هر دو سازمان سودمند خواهد بود، افزود: از سویی هلال‌احمر با بیش از ٩٤ سال سابقه خدمت به مردم، آشنایی کاملی نسبت به نیاز مردم و مردم نیازمند داشته و از سویی دیگر سازمان اموال تملیکی، اموالی را در اختیار دارد که با رعایت استاندارها و انجام کارشناسی‌های لازم، باید تعیین تکلیف شوند، به علاوه هلال‌احمر نیز امکاناتی چون شبکه وسیعی از انبارها را در اختیار دارد که می‌تواند آنها را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهد.



تداوم همکاری‌ها برای فراهم‌کردن شرایط خدمت حداکثری به مردم

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اظهار امیدواری نسبت به ادامه همکاری‌ها با سازمان اموال تملیکی در زمینه فراهم‌کردن شرایط خدمت حداکثری به مردم، تصریح کرد: کالاهایی از منابع مختلف وارد سازمان اموال تملیکی می‌شود که به نحوی باید تعیین تکلیف شوند و از آنجا که هلال‌احمر شبکه‌ای قابل اعتماد برای در اختیار نیازمندان قرار دادن این کالا است، این همکاری بسیار مطلوب خواهد بود.

به گفته وی، هلال‌احمر نیاز به تامین ٢٢ قلم کالا در انبارها دارد و چون این کالاها به شکل مستقیم برای خدمت به مردم استفاده می‌شود، قانون اجازه بهره‌برداری از کالاهای سازمان اموال تملیکی به نفع نیازمندان داده است.



خرید با تخفیف و امتیاز ویژه، کمک بزرگی برای هلال احمر است

ضیائی درباره خرید کالاهای دارای مجوز سازمان اموال تملیکی از سوی هلال‌احمر، اظهار کرد: قیمت خرید این کالاها به هیچ وجه قابل مقایسه با نرخ موجود در بازار نبوده و با توجه به اینکه سال گذشته هلال‌احمر برای تامین اقلام انبارهای امدادی از بودجه اضطراری خود برداشت کرده است، خرید با تخفیف و امتیاز ویژه، کمک بزرگی برای هلال احمر خواهد بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با تبریک روز خبرنگار (١٧ مرداد)، گفت: صمیمانه از خبرنگارانی که همواره هلال‌احمر را دیده و از این جمعیت حمایت و پشتیبانی کردند، تقدیر می‌کنم؛ قطعا جنبه حمایتی بسیار قوی رسانه‌ها از جمعیت نه به علت عملکرد هلال‌احمر، که به علت دید مثبت خبرنگاران به هلال‌احمر است.