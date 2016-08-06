به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زارع زاده در نشستی خبری میزان نذورات امامزاده‌ها و بقاع متبرکه استان یزد حدود ۹ درصد کاهش داشته است که به نظر می‌رسد این کاهش به دلیل مشکلات اقتصادی مردم رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه هزینه جاری بقاع متبرکه استان یزد بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان بوده است، ‌ افزود: با کاهش نذورات مردمی در تامین هزینه های جاری بقاع و امامزاده ها با مشکل مواجه خواهیم شد.

زارع زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۲ هزار موقوفه ثبت شده با حدود ۵۰ هزار رقبه وقفی در استان یزد وجود دارد، بیان کرد: شاید به همان تعدادی که موقوفات در اوقاف ثبت شده، به همان میزان نیز موقوفات ثبت و شناسایی نشده در استان داشته باشیم.

وی تاکید کرد: موقوفات ثبت نشده به شکل ویژه در روستاها قابل مشاهده است که مردم از گذشته‌های دور و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خود آن را اداره می کردند و اکنون نیز به خاطر سابقه ذهنی که مردم از دوران قبل از انقلاب دارند، تمایل دارند خود در این زمینه اقدام کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد یادآور شد: در این راستا تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت مردمی و انجمن یاوران وقف، اعتماد مردم را با عمل به نیات واقف جلب کنیم و با ثبت موقوفات آنها را برای همیشه ماندگار کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نیروی انسانی در ادارات اوقاف شهرستان‌های استان یزد وجود دارد، ‌ افزود: در برخی مناطق نیرو کم است و در برخی مواقع نیز نیروهای موجود کارآمد نیستند بنابراین در تلاش برای استفاده از نیروهای مامور به خدمت ادارات هستیم.

زارع زاده، به روز رسانی اجاره‌های مستاجران وقف، تثبیت موقوفات از طریق تعامل با اداره ثبت و رفع مشکل نیروی انسانی در شهرستان‌های استان یزد را از جمله مواردی برشمرد که امسال با جدیت بیشتری در دستور کار اوقاف قرار خواهد گرفت.