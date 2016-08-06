به گزارش خبرگزاری مهر، به‌ منظور همکاری‌های فراسازمانی و با هدف دسترسی به اهداف جمهوری اسلامی ایران و همچنین بهبود فرآیندهای عملیاتی و اجرایی، این تفاهم‌نامه فی مابین جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دکتر سید امیرمحسن ضیائی (رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران) و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگی امین دلیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) که در این تفاهم‌نامه به ترتیب«هلال‌احمر» و « سازمان اموال تملیکی» خوانده می‌شود، منعقد شد.

ماده یک. موضوع تفاهم‌نامه

موضوع تفاهم‌نامه عبارتست از استفاده طرفین از زیرساخت‌ها، امکانات و توانایی‌های یکدیگر با موضوعات مرتبط با وظایف سازمانی هر یک به شرح ذیل:

تبادل اطلاعات مورد نیاز طرفین به شرح ذیل:

۱.۱ تامین اقلام مورد نیاز هلال‌احمر توسط سازمان اموال تملیکی از جمله مواد غذایی و پوشاک از محل کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی با قیمت کارشناسی و در چارچوب قوانین و

مقررات

۱.۲ تبادل اطلاعات بین سازمان اموال تملیکی و هلال‌احمر در خصوص تجهیزات و ماشین‌آلات در اختیار سازمان اموال تملیکی به‌منظور ایجاد اولویت بهره‌برداری و خرید توسط هلال‌احمر

۱.۳ بهره‌برداری سازمان اموال تملیکی از زیرساخت های هلال‌احمر از جمله انبار و لجستیک(حمل و نقل) به منظور نگهداری اموال و ترانزیت کالاهای در اختیار با اولویت مواد غذایی، بهداشتی و پوشاک

۱.۴ همکاری هلال‌احمر با سازمان اموال تملیکی در خصوص انجام آزمایش‌های فنی و تخصصی مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی و ارائه نتایج بررسی به سازمان اموال تملیکی

ماده ۲. تعهدات طرفین:

۲.۱ با توجه به اینکه تبادل اطلاعات فی مابین طرفین محرمانه است، طرفین متعهد به حفظ اطلاعات یکدیگر خواهند بود

۲.۲ هر یک از طرفین متعهد می‌شوند هزینه‌های مربوط به عملیات اقدامی فی‌مابین را حسب قوانین و مقررات مربوطه و مرتبط پرداخت کنند

۲.۳ رعایت جایگاه قانونی طرفین در انجام تعاملات، لازم الاجرا بوده و نمایندگان آنها با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه فعالیت خواهند کرد

۲.۴ طرفین متعهد می‌شوند در صورت نیاز به ارائه اطلاعات به دستگاه یا نهاد دیگر همدیگر را مطلع کنند

۲.۵ استفاده از امکانات و ظرفیت‌های طرفین صرفا در راستای وظایف قانونی مربوطه است و رعایت آن امری ضروری است

ماده ۳. روش اجرایی شدن تفاهم‌نامه

به منظور اجرایی‌شدن این تفاهم‌نامه مقرر شد کارگروهی مشترک متشکل از دکتر حسن ابوالقاسم گرجی و احمد اسماعیل‌زاده از طرف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و علی روحی علیایی و حسین قمری از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شود. کارگروه مذکور با تشکیل جلسات منظم نسبت به تعیین نیازهای طرفین به‌صورت فنی و کارشناسی اقدام کرده و مصوبات کارگروه با توجه به مفاد تفاهم‌نامه حاضر، اجرایی خواهد بود. بدیهی است مصوبات قبل از اجرا به استحضار و تایید روسای دو دستگاه خواهد رسید.

ماده ۴. مدت تفاهم‌نامه

مدت این تفاهم‌نامه از ابتدای شهریور سال ۹۵ به مدت پنج سال بوده و بدیهی است در صورت رضایت طرفین و توافق آنها مدت مذکور قابل افزایش است.

ماده ۵. نشانی طرفین

هلال‌احمر: خیابان ولیصر(عج)، بالاتر از میرداماد، نبش خیابان رشید یاسمی

سازمان اموال تملیکی: خیابان ولیعصر(عج)، روبه‌روی پارک ملت، کوچه شهید انصاری، پلاک ۶۷

ماده ۶. انعقاد تفاهم‌نامه

این تفاهم‌نامه در سه نسخه شامل ۶ ماده تنظیم شده که هر یک حکم واحد تلقی می‌شود و در تاریخ ۱۶/۵/۹۵ امضا و مبادله شد و رعایت مفاد آن برای طرفین الزامی است