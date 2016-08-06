مذاکرات صلح یمن بستر بسیار خوبی را برای توافق نهایی فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در سخنانی اعلام کرد که هیأت های حاضر در مذاکرات صلح یمن در کشور کویت بر ضرورت دستیابی به راهکاری مسالمت آمیز برای پایان دادن به بحران یمن تاکید کردند.

بر اساس این گزارش «اسماعیل ولدالشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت: گردآوردن گروه های یمنی در میز مذاکرات یک دستاورد محسوب می شود. هیأت های حاضر در مذاکرات بر ضرورت حصول راهکاری مسالمت آمیز برای پایان دادن به بحران یمن تاکید کردند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سازمان ملل با استفاده از پیشنهادات تمامی گروه ها یک چارچوب کلی را ارائه داد و ما گروه ها را به انجام اقداماتی برای اعتمادسازی تشویق می کنیم. همچنین نسبت به وضعیت اقتصادی و انسانی در یمن نیز زنگ خطر را به صدا در می آوریم.

نماینده سازمان ملل در امور یمن افزود: مذاکرات صلح یمن زمینه ی بسیار خوبی را برای توافق نهایی فراهم کرد. ما امروز کویت را ترک می کنیم اما مذاکرات ادامه دارد و راهکار پایدار باید بدون شتاب حاصل شود.

وی در پایان تاکید کرد: تجدید التزام به شروط آتش بس، فعالیت کمیته آتش بس در ظهران برای تثبیت آتش بس، انجام اقدامات فوری برای رساندن کمک های بشردوستانه و خودداری از هرگونه اقدامی که به مذاکرات آسیب بزند، ضروری است.

اسماعیل ولد الشیخ در ادامه سخنان خود بیان داشت: ما درخواست می کنیم که دور جدید مذاکرات در سریع ترین زمان ممکن از سر گرفته شود و مدت توقف آن نیز حداکثر یک ماه باشد. همچنین مکان برگزاری آن نیز در آینده مشخص خواهد شد.