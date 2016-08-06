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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۲۰

ظریف در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان:

همکاری ایران و افغانستان باید توسعه یافته و نهادینه شود

همکاری ایران و افغانستان باید توسعه یافته و نهادینه شود

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به قرابت های دو ملت ایران و افغانستان گفت: لازم است همکاری‌های فیمابین در تمامی زمینه ها تا حد ممکن توسعه یابد و بیش از گذشته نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان که در حال دیدار رسمی از تهران است، امروز شنبه بعدازظهر با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در محل وزارت امورخارجه دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این ملاقات اظهار داشت: افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران همسایه ای دوست است و پیشرفت و امنیت این کشور مانند پیشرفت و امنیت ایران محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: این بیان یک اظهارنظر دوستانه و شخصی نیست، بلکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.

ظریف در ادامه با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در خصوص تحصیل کودکان افغانی در جمهوری اسلامی ایران گفت: این امر بیانگر آن است که ما در بالاترین سطح به پیشرفت و توسعه افغانستان اعتقاد داریم.

وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به قرابت های دو ملت ایران و افغانستان گفت: لازم است همکاری‌های فیمابین در تمامی زمینه ها تا حد ممکن توسعه یابد و بیش از گذشته نهادینه شود.

در این دیدار، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان نیز با اشاره به برادری و دوستی بین دو کشور ایران و افغانستان گفت: همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی همچنین روز 17 مرداد، سالگرد شهادت جمعی از دیپلمات ها و خبرنگاری از کشورمان در مزار شریف را تسلیت و بر همکاری های همه جانبه و مستمر  کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تاکید کرد.

مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان پروژه چاه بهار را نشانه ای مثبت از آغاز همکاری های اساسی دو کشور توصیف کرد.

کد مطلب 3733742

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