معاون وزیر نفت برای بررسی حادثه آتش سوزی عازم ماهشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال وقوع آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندرامام که عصر امروز (شنبه، ١٦مردادماه) و از ساعاتی قبل آغاز شد، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دقایقی قبل عازم ماهشهر شد.

حراست ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر فرضیه عمدی بودن یا خرابکاری حادثه آتش سوزی در انبار واحد لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بندر امام را رد کرد.

پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.

در ایام تعطیلات عید فطر امسال نیز پتروشیمی بوعلی دیگر واحد منطقه ویژه ماهشهر دچار آتش سوزی شد که شدت آتش سوزی آنقدر بالا بود که وزیر نفت و معاون وزیر نفت شبانه عازم منطقه شدند.