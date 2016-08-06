الهه احمدی: به حقم در المپیک ریو نرسیدم/ خستگی به تنم ماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، الهه احمدی بعد از تکرار عنوان ششمی خود در المپیک ریو گفت: دو سال تمام برای چنین روزی زحمت کشیدم اما امروز به حقم نرسیدم و خستگی به تنم ماند.

وی افزود:من فقط می توانم بگویم شرمنده مردم هستم. خیلی ها تماس گرفتند و تبریک گفتند اما من هدفم فقط کسب مدال و روی سکو رفتن بود. من برای رسیدن به مدال حتی ماه ها مجبور شدم فرزندم را نبینم تمام این فشارها را تحمل کردم تا به عنوان بهتری برسم اما قسمتم نبود

احمدی با اشاره به سطح بالای مسابقات المپیک ریو عنوان کرد: سطح مسابقه ها خیلی بالا بود و حتی قهرمان دور قبل این بازی ها حذف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد.کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.