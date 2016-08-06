لازلو: عملکرد احمدی عالی بود/ در فینال عدالت رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، لازلو سوچک سرمربی خارجی تیم ملی تیراندازی ایران در بازیهای المپیک ریو بعد از پایان اولین روز این رقابتها گفت: الهه احمدی در دور مقدماتی این رقابتها عالی بود اما در فینال شرایط فرق کرد و او تفاوت زیادی با مرحله مقدماتی داشت.

وی در خصوص نتیجه این تیرانداز ایران در مرحله فینال بازیهای المپیک هم افزود: البته شرایط فینال معمولا به این صورت است و عدالت رعایت نمی شود .

سرمربی تیم تیراندازی ایران خاطرنشان کرد: من باور داشتم که الهه می تواند مدال بگیرد اما نتوانست تمام توانش را بگذارد، با این حال من خیلی ناراحت نیستم چون معتقدم تلاشش را کرد، فقط امیدوارم خودش بتواند دوباره به شرایط ایده ال برگردد و زودتر این ناراحتی را فراموش کند

وی با تاکید بر اینکه همه می دانند که ما در شرایط سختی تلاش کردیم گفت: شاید اگر اوضاع بهتر بود، الهه امروز نتیجه بهتری می گرفت.

لازلو در خصوص نتیجه نجمه خدمتی دیگر تیرانداز ایران در این رشته هم تصریح کرد: نجمه تیراندازی است که استارتش در نتیجه ای که می گیرد، بسیار تاثیر دارد . اگر شروع راحتی داشته باشد، به موفقیت می رسد، در غیر اینصورت کارش سخت می شود. امروز نجمه، شروع سختی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.