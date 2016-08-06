بزرگترین پروژه دیپلماسی ایران به ثمر نشست/ روحانی مظلوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جمع استانداران ضمن تشکر از زحمات وزارت کشور در ایام انتخابات و پیگیری مسائل امنیتی و توسعه استان‌ها اظهار داشت: این جلسه در مقطع خوبی برگزار شد؛ ما به‌زودی جلسه مشترک دولت واستانداران را داریم که مسائل مانده را می‌توانند استانداران آنجا مطرح کنند.

وی گفت: من فکر می کنم دولت آقای روحانی و شخص آقای روحانی در مقایسه با رؤسای جمهور سابق، جزء مظلوم‌ترین آنها هستند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: من در دولت‌های قبل هیچ گاه ندیدم که رئیس جمهوری به این صورت مورد تهاجم قرار گیرد؛ ایشان مجتهد و عضو مجلس خبرگان است و سال‌ها نماینده مقام معظم رهبری در عالی‌ترین شورای امنیتی کشور بوده است.

جهانگیری با اشاره به رفتارهای سخیف علیه شخصیت دوم کشور گفت: حالا ما نجابت می‌کنیم و نمی‌گوییم که چه کرده‌اند، ‌یادشان رفته با منابع سرشاری که داشتند در پایان چه رکودی ایجاد کردند و همچنین دو نفر را که از اول انقلاب با هم بودند، چگونه در مقابل هم قرار دادند.

وی افزود: آقای روحانی وقتی رئیس جمهور شد، کشور را به ثبات و آرامش نسبی رساند و دیگر شنیده نمی‌شد که دولت علیه مجلس و مجلس علیه دولت موضع‌گیری کند.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در فضای بین الملل بزرگ‌ترین پروژه دیپلماسی ایران به ثمر نشست؛ حالا اگر غربی‌ها بدقولی و بدعهدی کردند، رهبری تذکر می‌دهد و دولت موضع‌گیری می‌کند.

جهانگیری تصریح کرد: دولت با تمام وجود از رهبری تبعیت می کند و این موضوع، تصمیم گیری قطعی رئیس جمهور و هیئت دولت است.

وی افزود: این باعث خوشحالی است که وقتی عمل به نکته ای نمی کنیم یا از بحثی فاصله می گیریم، با یک تذکر مقام معظم رهبری به مسیری که باید باشیم بازمی‌گردیم.

افزایش صادرات کشور از نظر وزنی ۳۶ درصد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته

معاون اول رئیس جهمور گفت: بر اساس گزارش چهار ماه ابتدای سال،‌ صادرات کشور از نظر وزنی ۳۶ و از نظر ارزشی ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

جهانگیری در نشست استانداران که با موضوع اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور برگزار شد با اشاره به موضوع برجام افزود: با برجام،‌ بسیاری از موانع کشور حل شده است.

وی گفت: صادرات نفت نسبت به سال گذشته ۲.۲ دهم برابر شده و تولید نفت نیز رشد قابل توجهی داشته است.

جهانگیری اضافه کرد:‌ کشتیرانی و صادرات نیز با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تاثیر برجام در فضای بین المللی گفت: مجموعه دستاوردهای برجام در فضای بین المللی باعث یک آرامش و ثبات در روابط ما با دنیا شده است.

وی افزود: بر این اساس هر که با ما خوب کار کند از موضع عزت با آن خوب رفتار می کنیم و هر کس برای ما ذره ای تاقچه بالا بگذارد نیز با آن مقابله می کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه یک موضوع عزتمند در روابط بین الملل خواهیم داشت ادامه داد: در مسائل اقتصادی،‌ اولویت ها به خوبی شناسایی شده و تمرکز ما بر روی تورم،‌ رونق و خروج از رکود بوده است.

وی گفت: امروز یک آرامش و ثبات بسیار خوب و قابل قبولی برای شاخص های اقتصاد کلان کشور به وجود آورده ایم.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: اقتصاد کلان کشور امروز برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی است و مسائلی مانند نرخ طلا، ارز و بورس روال باثباتی پیدا کرده است.

جهانگیری تصریح کرد: همانگونه که شاهد هستیم تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، برخی از کشورها مانند ونزوئلا و برخی از کشورهای اطراف ما، گرفتاری های عجیب و غریبی پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت در کشور ما باعث شد که پیش بینی افزایش رشد سه درصدی سال ۹۳،‌ کند شود اظهار داشت: تحت تاثیر کاهش بهای نفت،‌ تنها یک کندی در رشد اقتصادی ما به وجود آمد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی یک نسخه شفابخش برای اقتصاد ایران است گفت: این سیاست ها پس از ابلاغ ازجانب رهبری با جدیت در دولت دنبال شد و دولت ایستاد تا این سیاست ها را به نحو مطلوب عملیاتی و اجرایی کند.

جهانگیری افزود: خیلی ها تصور می کردند در سال ۹۵ رکود و شرایط بدتری برای کشور ایجاد شود و برای خود پیش بینی هایی کرده بودند که فشارهایی از این منظر به دولت وارد کنند، اما از ابتدای سال دولت مصمم شد تا سیاست های اقتصاد مقاومتی را بر مبنای مشخص کردن اولویت های سال ۹۵ و همچنین سیاست های بلندمدت مشخص کند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در جلساتی اعلام کردند که برنامه ششم توسعه را نیز برمبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم کنیم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: ‌این جلسات به صورت مرتب و جدی تشکیل و استانداران نیز فعال شده اند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: با توجه به تجربه استانداری خود مطمئن بودم زمانی که استانداران به صورت جدی وارد صحنه ای شوند،‌ تحرک ایجاد و سایرین را نیز موظف به پیگیری می کنند.

وی با اشاره به عملکرد استانداران درزمینه اقتصاد مقاومتی گفت: استانداران در این زمینه بسیار خوب عمل کردند و اقتصاد مقاومتی را در استان ها به تحرک واداشتند.

جهانگیری در ادامه با اشاره به تجربه دو استان الگو در این زمینه افزود: منتظر هستیم تجربه وزارت کشور در این زمینه نوشته و در مرداد ماه پیش نویس آن تنظیم و عملیاتی شود و وزرا پیگیر اقتصاد مقاومتی در استان ها شوند.

معاون اول رئیس جمهورافزود: امسال، ۱۲۰ طرح و پروژه مشخص و بین دستگاه های مختلف تقسیم شدند تا بتوان آثار موثری در اقتصاد کشورایجاد کرد.

وی اضافه کرد: ‌علت این امر نیز این بود که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال اعلام کردند که چرخ اقتصاد فعال شود و تولید باید به گردش درآید.

جهانگیری گفت: به همین منظور ما طرح های موثری را اولویت بندی و اعلام کردیم که این طرح ها باید درهمه دستگاه ها اولویت داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش دستگاه های دولتی و غیردولتی در این زمینه اظهار داشت:‌ تلاش ما این بوده است که حدود ۷۵۰۰ طرح راکد و غیرفعال ، فعال شود و صادرات کشور به حرکت درآید و کاری کنیم که صادرات غیرنفتی درسال ۹۵ ، نسبت به سال گذشته، ۱۰ میلیارد دلارافزایش پیدا کند.

وی افزود:‌ در چهار ماهه ابتدای امسال شاخص ها نشان می دهد که اقتصاد کشور به حرکت در آمده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تسهیلات بانکی در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است گفت: این موضوع نشان می دهد منابع به اقتصاد کشور تزریق شده است.

وی افزود: براساس گزارش چهار ماهه،‌ صادرات کشور از نظر وزنی ۳۶ درصد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و این موضوع در زیر مجموعه صادرات غیر نفتی و پتروشیمی نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

جهانگیری در ادامه با اشاره به خرید ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان اظهار داشت: این موضوع نیز نشان دهنده حرکتی مثبت در اقتصاد کشوراست.

معاون اول رئیس جمهور به بحث کاهش قاچاق کالا نیز اشاره کرد و گفت:‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا جلسات متعددی را در این زمینه برگزار و برخی از کالاهای قاچاق ردیف اول را شناسایی کرده و در این زمینه متمرکز شده است.

وی افزود: ‌نیروهای امنیتی در این زمینه فعال تر شده و برخورد های اقتصادی،‌ تعرفه ای و آیین نامه های لازم مشخص شده تا با این پدیده با جدیت برخورد شود.

اقتصاد کشور امیدوارکننده و رو به رشد است

معاون اول رئیس جمهور گفت: شاخص ها نشان می دهد اقتصاد کشور امیدوارکننده و رو به رشد است و ضمن استمرار این حرکت، باید از آن حفاظت کنیم.

جهانگیری با اشاره به رشد اقتصادی کشور افزود: در چهار ماهه نخست امسال، برق صنعتی مصرفی در ۲۲ استان کشور از ۳۸ درصد تا ۴ الی ۵ درصد نسبت به سال ۹۳ رشد داشته است و تنها تعداد معدودی از استان ها هستند که دارای نرخ منفی نسبت به سال گذشته هستند.

وی گفت: در صحنه هایی،‌ اقتصاد کشور باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند اما در دورانی هستیم که اقتصادمان باید مدیریت شود.

جهانگیری افزود: در شهریور ماه آثار این تصمیمات را خواهید دید و مخالفان نیز مجبور به اعتراف می شوند که اقتصاد کشور به حرکت در آمده است.

وی گفت : برای امسال رشد اقتصادی ۵ درصدی را هدفگذاری کرده ایم و امیدواریم مدیران کشور و استان ها برای تحقق آن تلاش کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ‌برای رسیدن به این هدف اصلاحات جدی را در دستور کار قرار داده ایم و از این جمله می توان به اصلاح نظام بانکی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: نظام بانکی یعنی نظامی که تامین کننده ۸۷ درصد منابع مالی کشور است و اگر به آن تهاجم شود نشان دهنده مظلومیت این نظام است زیرا از خرید محصولات کشاورزی تا گردش چرخ تولید نیازمند توجه به نظام بانکی هستیم.

جهانگیری تصریح کرد: باید اصلاح این نظام را جدی بگیریم تا بتوانیم اقتصاد کشور را به نحوی مطلوب فعال کنیم.

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال جزو برنامه های اصلی دولت است اظهار داشت: ‌باید از اینکه جوانان ما جویای کار هستند اما اقتصاد نمی تواند کار آنها را فراهم کند ناراحت باشیم اما باید با توسعه و حرکت رو به جلو مشکل اشتغال را حل کنیم.

جهانگیری در ادامه ضمن تشکر از استانداران و برگزاری این نشست گفت: بر اساس جمع بندی های صورت گرفته،‌ در مواردی که اعضا با آن موافق بودند ،‌ نتیجه ابلاغ و عملیاتی می شود اما در سایر موارد با تشکیل کارگروهی پنج نفره،‌ ظرف حدود دو هفته،‌ یکصد پیشنهاد مطرح شده مرور و به پیشنهادها رسیدگی می‌شود.