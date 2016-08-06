اولین تصاویر از آتش سوزی انبار واحد BDSR پتروشیمی بندر امام

به گزارش خبرنگار مهر، انبار محصول واحد لاستیک مصنوعی (BDSR) بندر امام دچار حریق شده که دود زیاد ناشی از آن مربوط به جنس لاستیک است که ابری از دود ایجاد می کند.

هم اکنون تیمهای عملیاتی در منطقه حاضر بوده و عملیات اطفای آتش در حال انجام است. این حادثه تاکنون مصدومی به همراه نداشته است.

حراست ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر فرضیه عمدی بودن یا خرابکاری حادثه آتش سوزی در انبار واحد لاستیک مصنوعی مجتمع پتروشیمی بندر امام را رد کرد.

با تلاش ماموران آتش نشانی و امداد و نجات منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، آتش سوزی در انبار محصول واحد لاستیک مصنوعی (BDSR) پتروشیمی بندرامام خمینی تحت کنترل قرار گرفت و از سرایت آن به واحدهای دیگر جلوگیری به عمل آمده است.

هم اکنون همه نیروهای منطقه در حال تلاش برای مهار آتش هستند و جای نگرانی خاصی در این خصوص وجود ندارد. ماموران مستقر در کنار محل آتش سوزی در حال انجام عملیات خنک سازی هستند تا آتش مهار شود.

آتش در همان محدوده انبار محصول واحد لاستیک مصنوعی (BDSR) باقی مانده است و ان شالله کاملا خاموش خواهد شد.

به دنبال وقوع آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندرامام که عصر امروز (شنبه، ١٦مردادماه) و از ساعاتی قبل آغاز شد، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز عازم ماهشهر شد.

پتروشیمی بندرامام یکی از مجتمع‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات تولیدی این مجتمع شامل اتان، پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن‌ها، رافینت، آروماتیک‌های سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بالای تولید، نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی ایران است.

در ایام تعطیلات عید فطر امسال نیز پتروشیمی بوعلی دیگر واحد منطقه ویژه ماهشهر دچار آتش سوزی شد که شدت آتش سوزی آنقدر بالا بود که وزیر نفت و معاون وزیر نفت شبانه عازم منطقه شدند.

این مجتمع دارای سه شرکت تولیدی فرآورش بندرامام، کیمیا بندرامام و بسپاران بندرامام است.